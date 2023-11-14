CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи

Тюменская область — первый субъект России, орган власти которого реализовал двустороннюю интеграцию платформы обратной связи с системой электронного документооборота. В результате снизились трудозатраты сотрудников на обработку сообщений граждан и подготовку ответов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Платформа обратной связи (ПОС) — цифровой инструмент общения россиян и власти. Пользователи могут задавать вопросы госорганам тремя способами: через форму на портале «Госуслуг»; в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»; через виджеты на сайтах органов власти.

Объем запросов граждан на платформе регулярно растет, вместе с ним увеличиваются трудозатраты госслужащих на обработку сообщений. Правительство Тюменской области оптимизировало процесс с помощью решения «Интеграция с ПОС» на базе Directum RX.

Теперь госслужащие работают с сообщениями заявителей в системе электронного документооборота Тюменской области: обрабатывают вопросы и готовят ответы по регламентам правительства. Запросы граждан из ПОС автоматически загружаются в Directum RX, обратно передаются статус работ и ответ. Сотрудники регистрируют сообщения в электронных журналах по утвержденной номенклатуре дел. Сообщения заносятся в отдельный реестр, где удобно контролировать сроки исполнения по ним.

Интеграция с платформой обратной связи реализована в 43 организациях: органах исполнительной власти области и местного самоуправления, департаментах и казенных учреждениях администрации Тюмени и Тюменской области. В планах правительства разработать шаблоны типовых ответов на запросы граждан. Также расширится функциональность решения: пользователи смогут перенаправлять сообщения в другие органы исполнительной власти.

«Благодаря решению мы дали сотрудникам возможность работать с запросами граждан в едином окне, подключили к обработке сообщений большее количество пользователей. Это помогло повысить скорость и качество процесса. Также в Directum RX удобно контролировать всю работу сотрудников органов власти: от выполнения поручений, подготовки официальных писем до обработки сообщений из ПОС», – сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области.

Импортонезависимую систему Directum RX госучреждение внедрило в 2022 г. Сейчас ПО используют все сотрудники региональных и муниципальных органов власти. Цифровизированы 30 бизнес-процессов, среди которых: кадровый документооборот, договорная работа, управление обращениями граждан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

Россияне первыми в мире создали ПО, распознающее рукописные паспорта

Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других

Под следствие попал судья приговоры которому писал ChatGPT

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще