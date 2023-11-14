Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 16.0.1

Компания Postgres Professional первой среди российских разработчиков представила обновленную СУБД на базе выпущенной в сентябре PostgreSQL 16.

C выходом новой версии Postgres Pro Standard заказчики получают доступ ко всем возможностям открытой PostgreSQL 16 в проверенной российской СУБД Postgres Pro, дополненной более чем 25 различными функциями и обеспечивающей круглосуточную поддержку пользователей.

В новый выпуск включены расширение синтаксиса SQL/JSON, новые статистики мониторинга рабочей нагрузки и возможность гибкой настройки правил доступа. Также новая версия содержит ряд изменений и усовершенствований, доступных только в Postgres Pro Standard. При разработке выпуска 16.0.1 особое внимание было уделено безопасности и выполнению требований ФСТЭК.

В Postgres Pro Standard 16.0.1 появились новые предопределённые роли пользователей. Они позволяют более гибко подходить к выдаче разрешений на выполнение определённых действий в базе данных, не наделяя пользователей избыточными полномочиями. Роль pg_create_tablespace позволяет создавать табличное пространство с помощью команды CREATE TABLESPACE без прав суперпользователя. Роль pg_manage_profiles позволяет создавать, изменять и удалять профили аутентификации без прав суперпользователя. Эта функциональность добавлена в рамках выполнения требований безопасности ФСТЭК по защите от действий суперпользователя.

Ряд доработок для соответствия требованиям ФСТЭК также внесён в расширение pg_proaudit, которое обеспечивает регистрацию различных событий, связанных с безопасностью. В новой версии СУБД расширение аудита обновлено до версии 1.2.

Всего в составе редакции Postgres Pro Standard более 25 модулей, утилит и расширений, дополняющих базовую функциональность PostgreSQL. Многие из них были обновлены в выпуске Postgres Pro Standard 16.0.1.

Так, модуль адаптивной оптимизации запросов aqo обновлён до версии 2.0, в которой упрощено конфигурирование, добавлена возможность независимой работы с несколькими базами данных и уменьшено потребление памяти. Утилита резервного копирования и восстановления pg_probackup обновлена до версии 2.6.6, в которой улучшена стабильность команды catchup. Модуль pgpro_pwr, служащий для выявления наиболее ресурсоёмких операций в базах данных, обновлён до версии 4.3, в которой реализована ролевая модель и добавлены несколько новых таблиц отчётов.

Помимо своевременного обновления функциональности СУБД Postgres Pro, компания Postgres Professional регулярно сообщает о найденных в PostgreSQL ошибках и уязвимостях сообществу этой открытой СУБД. Список обнаруженных всеми разработчиками PostgreSQL уязвимостей публикуется ежеквартально одновременно с выпуском очередных минорных релизов. Postgres Professional выпускает собственные продукты с исправлением уязвимостей из этого списка уже через месяц. Таким образом, обновляя версию СУБД Postgres Pro, пользователь может быть уверен в том, что получил все последние изменения открытой СУБД PostgreSQL и исправления от команды Postgres Professional.

Postgres Professional использует информацию из базы данных уязвимостей (БДУ ФСТЭК) и других открытых источников, обмениваясь с БДУ ФСТЭК информацией. Postgres Professional — единственный российский вендор СУБД на основе PostgreSQL в БДУ ФСТЭК.

Всего Postgres Professional выпускает четыре редакции СУБД (Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированные варианты), одновременно поддерживая 5 основных версий СУБД. Благодаря этому клиенты компании могут своевременно переходить на новые версии и планировать обновление крупных систем в удобное время.