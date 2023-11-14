Новая технология «Наносемантики» повышает точность распознавания голосовых запросов в 12 раз

Новая технология для определения ключевой фразы Keyword Spotter (KWS) от «Наносемантики» способна в разы улучшить работу голосового помощника. Разработка основана на нейросетевой модели KWS с архитектурой CNN-Transformer, обученной на собранных компанией датасетах общей продолжительностью более 100 часов аудио. За счет такого подхода, технология демонстрирует высокие показатели метрик точности и полноты активаций ассистента на аудио, полученных, в том числе, в шумных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Наносемантики».

Разработанная «Наносемантикой» технология KWS в связке с детектором голосовой активности - Voice Activity Detection (VAD) может повысить точность распознавания голосовых запросов и улучшить качество работы цифровых помощников - «умных» колонок и цифровых ассистентов на онлайн-платформах и в приложениях. Результаты тестирования, проведенного для коммерческого заказчика, показали, что точность распознавания ключевой фразы цифровым помощником выросла в 12 раз по сравнению с предыдущей моделью благодаря внедрению связки технологий VAD и KWS, разработанных «Наносемантикой».

Качественно лучшего результата удалось добиться за счет выбранной архитектуры модели CNN-Transformer, логики обработки потокового аудио, а также объемного и разнообразного датасета. Технология VAD может «отличить» речь человека от других шумов, после чего направить нужные отрывки со смещениями на дальнейшее распознавание моделью определения ключевой фразы - KWS.

Модель обучается определять выбранную ключевую фразу, на которую активируется цифровой помощник. Для обучения используются созвучные фразы-мимики и большое количество различных искажений (аугментаций) - они позволяют достичь устойчивости модели к помехам и похожим на ключевую фразу словам.

При разработке под ключ для повышения показателей метрик качества KWS команда сборщиков и разметчиков данных «Наносемантики» собрала базу данных аудио с записанной ключевой фразой женскими и мужскими голосами в разных вариантах: нейтрально, громко, шепотом, медленно, отвернувшись от устройства и т. д. Кроме того, делается разбивка по качеству звучания: часть аудиозаписей записывают в идеальном «студийном» качестве, другую часть – с посторонними шумами в различных помещениях и уличных условиях. Общая продолжительность данных для датасета превысила 100 часов.

VAD и KWS почти не разряжают батарею, а также могут быть запущены на большинстве смартфонов, в том числе оффлайн, за счет своего небольшого объема - вес VAD на базе модели CNN BilSTM составляет 0,5 МБ, а KWS - 4 МБ.

«За счет качественной работы с данными и использования оптимальных нейросетевых архитектур связка модулей VAD и KWS «Наносемантики» способна существенно улучшить качество работы ассистента в распознавании ключевой фразы, что важно для активации голосовых помощников. Это популярное решение интегрируют в приложения и платформы во всех сегментах – от ритейла до банков, а также используют самостоятельно в «умных» колонках. От точности работы технологии KWS зависит, насколько хорошо вас будет «понимать» голосовой помощник, включаясь в тот момент, когда вы его действительно об этом просили», - сказал Павел Сухачев, директор по Data Science компании «Наносемантика».

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«Наносемантика» — российский производитель решений и продуктов на основе нейросетей. За 18 лет на рынке ИТ-компания разработала более 12 собственных интеллектуальных продуктов и платформ, реализовала свыше 130 проектов для бизнеса.