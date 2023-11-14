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«Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Loginom Company объявили о партнерстве. Объединив усилия, компании откроют российскому бизнесу доступ к комплексным аналитическим инструментам, а также будут стимулировать развитие инноваций в этой области. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках сотрудничества «Норбит» получил статус бизнес-партнера и будет заниматься продажей и внедрением разработок компании Loginom для глубокого анализа данных, построения прогностических моделей и визуализации. Консолидация экспертизы в области реализации ИТ-проектов и технологий позволит командам значительно расширить клиентскую базу и предоставить отечественным компаниям комплексный сервис, повышая их конкурентоспособность и скорость реакции на любые изменения.

Алексей Арустамов, генеральный директор Loginom Company: «В современном бизнес-мире именно информация и технологии играют ключевую роль. Правильное использование этого комбо поможет достичь большей эффективности и адаптивности, упростит принятие взвешенных управленческих решений. Вместе с «Норбит» мы обеспечим заказчиков всеми необходимыми для этого цифровыми продуктами, лучшими практиками, а также low-code функционалом, который поможет наладить работу с данными в сжатые сроки силами внутренних специалистов».

Артем Ивакин, директор по развитию «Норбит»: «На волне растущего спроса на low-code платформы для обработки данных мы активно наращиваем портфель, включаем в него надежные отечественные продукты от проверенных вендоров. В синергии с Loginom Company, опираясь на их колоссальный опыт в сфере аналитики, мы сможем в целом влиять на рост цифровой зрелости рынка, мотивировать его к развитию и насыщению инновациями».

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Loginom Company — разработчик продуктов и решений в области анализа данных с 1995 г. Специализируется на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, очистки данных, построения моделей и визуализации. Помогает внедрять инновации, принимать правильные управленческие решения для увеличения прибыли, снижения затрат и предотвращения рисков как коммерческим, так и государственным компаниям.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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