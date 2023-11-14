Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей

За первые месяцы работы приложения «Мой ID» число его пользователей превысило 40 тыс. Приложение позволяет москвичам оперативно просматривать сведения своих документов, быстро делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мы продолжаем развивать “Мой ID”, добавляя в него все больше документов, сведений и городских сервисов для удобства жителей. С этим приложением у москвичей всегда под рукой есть нужные данные, будь то номер паспорта или сведения о домашнем питомце. Некоторые документы можно использовать для получения городских услуг. Например, штрихкод единого читательского билета дает возможность брать книги в библиотеках, а с помощью штрихкода СНИЛС можно получать госуслуги во всех центрах “Мои документы”. Кроме того, недавно мы добавили в приложение возможность предъявлять QR-коды поощрений с сайта “Миллион призов”», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Если пользователь обменял городские баллы на поощрение на сайте «Миллион призов», в приложении добавляется QR-код для предъявления предприятиям-партнерам. Чтобы настроить доступ к информации о количестве баллов, надо авторизоваться в приложении и добавить «Миллион призов» в список избранных во вкладке «Сервисы» раздела «Управление документами».

Мобильное приложение «Мой ID» дает быстрый доступ к данным 12 документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс заполнения бланков и онлайн-форм, а также позволяет получать некоторые городские услуги без предъявления оригиналов документов.

После авторизации с помощью учетной записи на портале mos.ru приложение автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отобразит данные, которые указаны в личном кабинете или были предоставлены человеком при получении госуслуг. В настройках пользователь может самостоятельно выбрать те документы, которые он хочет использовать в приложении. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, система предложит перейти на портал и заполнить необходимые сведения.

Информация, которую использует приложение, хранится не на телефоне пользователя, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности.

Приложение «Мой ID» развивают Департамент информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».