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Konica Minolta Business Solutions Russia и Amarcon заключили партнерское соглашение

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Amarcon заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит сторонам усилить позиции в сегменте бизнес-аналитики, а также расширит предложение BI-инструментов для российских компаний.

Наличие качественной и надежной системы корпоративной бизнес-аналитики является основой для принятия своевременных и эффективных решений в условиях быстро меняющихся рынков и потребностей клиентов.

Партнерство Konica Minolta и Amarcon отвечает на этот запрос через предоставление нового российского решения в области бизнес-аналитики – платформы Fastboard BI, которая позволяет в короткие сроки запускать BI-проекты.

Fastboard BI – решение российского вендора Win Solutions для создания дашбордов и информационных панелей. Amarcon дополнила решение системой управления процессами загрузки и обработки данных ETL Pro.

В результате клиенты получают российское решение для бизнес-аналитики, включающее в себя высокоскоростной ETL-конвейер сбора и обработки данных из различных источников и аналитический портал, предназначенный для анализа и информативной визуализации данных, необходимых для принятия эффективных управленческих решений и мониторинга наиболее важной информации для бизнеса.

В рамках партнерства Amarcon будет развивать свои компетенции применительно к различным отраслям и типам клиентов, а также расширять границы применения BI-платформы. Konica Minolta сможет усилить позиции портфеля собственных ИТ-решений, открыв для клиентов и партнеров новые возможности развития бизнеса и продуктов.

«На сегодняшний день BI-сегмент в России показывает хорошую динамику роста. Решения в этом сегменте имеют высокий потенциал массового внедрения. Сотрудничество с Amarcon позволит нам предлагать новые возможности для российских компаний, а также развивать собственные BI-компетенции. Это поможет нашим клиентам оставаться на передовых позициях в плане внедрения инновационных решений», – сказал Николай Рыков, продакт-менеджер по программным решениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Мы работаем в сегменте крупных корпоративных заказчиков с 2010 г., стартовав с продвижения MRM-системы для автоматизации процессов операционного маркетинга, но не ограничиваясь этим. Накопленный сопутствующий опыт аналитики бизнес-данных и понимание специфики задач в сфере управления данными позволил нам разработать и создать собственный ETL конвейер, который выгодно дополняет BI-платформу FastBoard в работе с крупными корпоративными заказчиками и большим объемом разнородных данных. Сотрудничество с Konica Minolta поможет нам охватить новые сегменты и ниши, расширив портфель клиентов и укрепив свои позиции на рынке через совместную реализацию BI-проектов», – сказал Алексей Залеский, CEO компании Amarcon.

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