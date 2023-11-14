ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, интегрировала решение Polymatica в Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Universe – это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и аппаратного обеспечения от российских производителей с гарантией совместимости и технической поддержки. Все продукты, используемые в рамках подписки, являются отечественными и внесены в соответствующие государственные реестры решений и оборудования.

Polymatica Dashboards – это инструмент для создания информативных дашбордов. Polymatica Analytics – это аналитический инструмент, который позволяет работать с миллиардами строк данных в оперативном режиме. Пользователи могут проводить многомерный анализ данных, добавлять расчетные поля и смотреть на свои данные под различными углами.

Polymatica, на фоне других продуктов в области BI, выделяется своей пользовательской ориентированностью. Одной из ключевых особенностей этого решения является его дружественный интерфейс, позволяющий даже тем, кто далек от программирования, создавать качественные и визуально привлекательные дашборды.

Благодаря интеграции с Polymatica Softline Universe предоставит своим пользователям возможность не только хранить и обрабатывать большие объемы данных, но и визуализировать их для уровня руководства компаний.

«Интеграция Softline Universe с Polymatica – это шаг вперед в области BI. Считаем, что наши клиенты по достоинству оценят преимущества такого сотрудничества. Polymatica позволяет не только преобразовать данные в понятные и красочные дашборды, но и делает этот процесс доступным и простым для всех», – отметил Виталий Попов, директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline.

«Polymatica гордится возможностью стать частью платформы Softline Universe. На протяжении многих лет мы трудились над созданием нашего BI-решения, и сейчас мы рады предоставить его широкому кругу клиентов в составе Softline Universe. Вместе мы стремимся предоставить пользователю не только интуитивный и мощный инструмент для анализа и визуализации данных, но и обеспечить бизнес через Softline Universe дополнительными возможностями для подготовки данных (инструменты ETL), а также технологиями хранения и обработки данных (платформа КХД и витрины данных). При этом все программные компоненты ПАК гарантированно совместимы и работают на оптимальных конфигурациях аппаратного обеспечения», – сказал Григорий Воротынцев, коммерческий директор Polymatica.

Данное партнерство станет гарантией того, что пользователи Softline Universe получат полный набор инструментов для работы с данными, включая их анализ и визуализацию, а также гибкую экономическую модель потребления в виде услуги, что обеспечивает оптимальную стоимость для любого масштаба задач, единую поддержку и гарантию совместимости компонентов от российских производителей программного и аппаратного обеспечения.

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Polymatica – российский разработчик аналитических инструментов, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики: от мониторинга показателей до принятия решений в автоматическом режиме. Более 10 лет на рынке BI и AI/ML предоставляет комплексный подход на всех этапах аналитики: описательной, исследовательской, прогнозной и прескриптивной. Polymatica входит в реестр отечественного ПО и с 2023 г. является частью продуктового портфеля компании SL Soft.

Polymatica Dashboards – конструктор отчетов и информационных панелей.

Polymatica Analytics – инструмент для работы с многомерными массивами данных в режиме реального времени.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.