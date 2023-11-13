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Цифровизация Системное ПО
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Как сопровождать СУБД на множестве серверов баз данных

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный эффективному сопровождению СУБД.

По мере роста объемов и масштаба бизнес-процессов усложняется и ИT-инфраструктура компаний. Вместо одной базы данных приходится сопровождать множество инсталляций, и ресурсов команд перестает хватать.

Спикеры СберТеха Михаил Гелемеев и Иван Пушкарь познакомят гостей с продуктом Platform V Kintsugi, который помогает упростить процесс сопровождения и диагностики любой СУБД, использующей технологию PostgreSQL. А также расскажут об основных изменениях в последних версиях собственной СУБД СберТеха Platform V Pangolin.

Гости вебинара узнают:

  • Как СберТех сопровождает одну из самых больших инсталляций СУБД в РФ;
  • Как выбрать эффективный продукт для бизнес-мониторинга.

Вебинар состоится 22 ноября в 11.00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-kintsugi-graficheskaya-konsol-upravleniya-subd-dlya-platform-v-pangolin-i-ne-tolko?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-22-11-2023.

erid:2SDnjcxGfqaРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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