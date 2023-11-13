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Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний

Группа компаний ЦРТ представила новый релиз «Нестор.Brief» — решения на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч. Среди ключевых обновлений – внедрение технологии диаризации речи (разделения спикеров), которая позволяет выделять реплики до 10 спикеров, формируя протокол с указанием кому какая реплика принадлежит, а не общий массив всего сказанного. Внедрение решения позволит как минимум вдвое сократить время на подготовку протоколов. Решение будет особо востребовано там, где важна безопасность коммуникаций и защита данных – крупные корпоративные компании, госкорпорации, федеральные и региональные министерства, городские администрации и центры.

Продукт ЦРТ преобразует голоса спикеров — участников совещаний — в текст, формируя цифровой архив протоколов совещаний.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Решение на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний «Нестор.Brief» дополнено технологией диаризации, благодаря чему появилась возможность разделять весь массив данных на реплики конкретных спикеров, существенно упрощая работу с архивом собраний и встреч. Для этого используется технология распознавания речи, по результатам международного конкурса CHiME-2020 признанная лучшей в мире. Так современные технологии помогают автоматизировать рабочий процесс и управлять им из простых интерфейсов. Кроме того, мы экспериментируем с LLM – большими языковыми моделями. Интеграция больших языковых моделей позволит в перспективе еще больше расширить функциональность продукта – суммаризировать данные совещаний и осуществлять в них генеративный поиск».

В новом релизе реализован набор и других обновлений: улучшен интерфейс системы, обновлена функциональность для медиа-инженеров, администрирующих совещания. Адаптированы настройки – пополнены словари распознавания речи, автозамен и горячих клавиш. Также расширились функции распределенного стенографирования: реализована возможность отслеживать статус обрабатываемых фрагментов, получать статистику о работе стенографистов в виде инфографики. В системе появилась возможность проверять стенограмму не одним сотрудником стенографирования, как раньше, а несколькими. Параллельная работа нескольких стенографистов помогает существенно ускорить подготовку итоговой стенограммы.

Реализованная интеграция с ведущими отечественными видео-конференц-платформами позволяет использовать «Нестор.Brief» при проведении и онлайн-совещаний, и офлайн-встреч, также может применяться при смешанном формате собраний.

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