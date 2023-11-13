«Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП»

Компания «Ашан тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан ритейл Россия», локализовала SAP HCM для автоматизации работы с персоналом с помощью российского разработчика «Лаб СП». На сегодняшний день в рамках использования продукта «Управление персоналом СП» было выпущено пять пакетов обновлений, в том числе 14 проектов разработки. Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП».

Программный модуль «Управление персоналом СП» позволяет адаптировать SAP-системы к требованиям российского законодательства. Релизы выпускаются каждый месяц и обычно включают до пяти обновлений и решений. При этом, если проект закона публикуется заранее, то компания готовит соответствующие обновления до вступления закона в силу.

В рамках проекта «Ашан тех» и «Лаб СП» обновили алгоритм формирования данных и выходные формы, в том числе для появившегося в 2023 г. отчета по форме ЕФС-1. Такой отчет содержит сведения о трудовой деятельности и стаже, зарплате, дополнительных пенсионных взносах, взносах на травматизм и сведениях о медосмотрах, спецоценке труда. При этом новый процесс идентичен по трудоемкости и срокам обновлений старому.

«В прошлом году сошлись сразу несколько серьезных факторов. С одной стороны, изменение всех форм отчетности из-за объединения фондов, с другой – уход вендора, систему которого мы активно использовали. Главной задачей для нас стало найти надежного партнера, который не только сможет предоставить своевременные обновления систем в соответствии с изменениями, но и обеспечит их поддержку на высоком уровне. «Лаб СП» помог эффективно решить нам эту задачу», – отметил Максим Строгий, ИТ-директор «Ашан тех».

«"Ашан" был в числе компаний, которые определились со стратегией работы с действующими системами SAP еще осенью прошлого года, и стал одним из первых наших клиентов, – сказал Павел Деверилин, генеральный директор ООО «Лаб СП». – Мы начали активную работу с февраля этого года: взяли на себя локализацию HR-системы и ее поддержку в соответствии с законодательными изменениями. То есть закрыли базовую часть, чтобы ИТ-команда «Ашан» могла концентрироваться на важных задачах компании».

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ООО «Лаб СП» – российский поставщик услуг с опытом локализации продуктов SAP. Обеспечивает полный жизненный цикл сопровождения локализации текущих систем клиентов от разработки и поставки до поддержки. Решения «Лаб СП» адаптированы для российского рынка и дают возможность вносить доработки в соответствии с изменениями в законодательстве.

«Ашан тех» – ИТ-компания торговой сети «Ашан ритейл Россия». Главная задача «Ашан тех» – поддерживать цифровую трансформацию и реализацию ключевых бизнес-задач ритейлера.

«Ашан ритейл Россия» – торговая сеть, которая управляет 230 магазинами трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «Сити» и супермаркеты), а также онлайн-магазином auchan.ru. Штат компании – около 30 тыс. сотрудников.