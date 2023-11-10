Платформа «СУПеР» для Счетной Палаты: эффективность и простота в управлении ИТ-ресурсами

В рамках проекта по созданию инфраструктуры резервного ЦОД Счетной палаты РФ были выполнены мероприятия по закупке и вводу в эксплуатацию вычислительной инфраструктуры.

Проекты цифровизации Счетной палаты РФ последовательно реализуют мероприятия выбранной стратегии по импортозамещению. В частности, все закупленное оборудование было от российских производителей, а для управления системами виртуализации была использована платформа «СУПеР».

Платформа «СУПеР» – это полностью отечественный продукт, который создавался для совместного управления платформами виртуализации от иностранных и российских вендоров. Продукт содержит в себе набор инструментов для автоматизации предоставления ИТ-ресурсов, миграции и управления многооблачными средами.

Теперь администраторам Счетной палаты доступен процесс миграции с VMware vSphere на российские аналоги, а управление сразу несколькими платформами виртуализации возможно из единого окна.

«Платформа «СУПеР» помогает решить проблему привязки к одному вендору, и это серьезная помощь и сейчас и в будущем. Платформа дает нам возможность подключить несколько решений от разных вендоров виртуализации и обеспечить управляемый процесс поэтапной миграции на российские платформы виртуализации», – рассказал директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ Михаил Петров.

Платформа «СУПеР» позволяет организовать детальный учет потребления ресурсов, настроить процессы согласований и ограничить доступ к ресурсам согласно потребностям организации. Все это обеспечивает эффективное использование вычислительной инфраструктуры.

«Отрадно видеть, что представленные на рынке отечественные программные продукты настолько легко позволяют оптимизировать работу со сложной ИТ-инфраструктурой и при этом обеспечивают полный контроль», – отметил заместитель директора ФКУ «ЦЭАИТ СП» Александр Чистобородов.