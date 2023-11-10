Многофункциональные центры Ростовской области переходят на ОС Astra Linux

«Группа Астра» и «Уполномоченный МФЦ» Ростовской области договорились провести тестирование ОС Astra Linux и других решений вендора в пилотных зонах, сформировать предложения по программному обеспечению для его максимальной эффективности и перевести ИТ-инфраструктуру центров «Мои документы» региона на продукты российского разработчика. Партнеры планируют проводить обучение, а также вместе участвовать в мероприятиях, связанных с импортозамещением и использованием отечественного софта. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ГКУ «Уполномоченный многофункцональный центр» обслуживает граждан в 77 отделениях, расположенных по всей Ростовской области. Только за III квартал 2023 г. он оказал более 2 млн федеральных, региональных и муниципальных услуг, и это количество постоянно увеличивается. Автоматизации деятельности и стабильной работе учреждения уделяется особое внимание, а к обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных граждан предъявляются повышенные требования.

Astra Linux со встроенными средствами защиты информации позволит обеспечить безопасную работу ИТ-инфрастуктур такого масштаба, а также обрабатывать информацию различной степени конфиденциальности. Операционная система имеет для этого весь набор необходимых сертификатов регуляторов.

«Система МФЦ является одной из наиболее емких отраслей с точки зрения использования информационно-коммуникационных технологий. Мы ежедневно обрабатываем данные наших граждан в автоматизированном режиме. В этой связи вопрос информационной безопасности всегда является актуальным – и использование отечественных решений в сегменте системного программного обеспечения выступает одной из гарантий защиты от вредоносных атак на нашу инфраструктуру. Мы в начале пути импортозамещения, но планируем совместно с коллегами найти подходящие решения для скорейшего внедрения новых отечественных систем в сети МФЦ Ростовской области», - отметил Юрий Тищенко, директор ГКУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

«В Ростовской области проживает более 4 млн человек, многие из них оформляют документы и получают другие услуги в МФЦ. Перевод таких значимых учреждений на решения от «Группы Астра» безусловно поможет дополнительно обезопасить ИТ-инфраструктуру и данные граждан. ОС Astra Linux и другие продукты нашей экосистемы обеспечат стабильность бизнес-процессов. Наши эксперты будут консультировать ИТ-специалистов центров и оказывать квалифицированную поддержку перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные решения. У нас уже есть успешный опыт перевода многофункциональных центров на наше ПО. Уверены, что в Ростовской области процесс миграции пройдет легко и стабильно как для сотрудников, так и для жителей региона», – сказал Михаил Агасиев, руководитель направления региональных продаж ЮФО и СКФО «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Сеть МФЦ Ростовской области является одной из крупнейших региональных систем МФЦ России. Входит в число площадок по апробации перспективных разработок и технологий.