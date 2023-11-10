Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура»

В компании почти каждую третью клинику из 5500 медицинских партнеров и свыше 8000 других контрагентов перевели на электронный документооборот в сервисах «Контур.диадок» и «Контур.страхование». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота в ПАО «Группа ренессанс страхование»: «Среди наших партнеров по ДМС более 5500 клиник, которые расположены в 85 городах России. В год мы отправляем и получаем свыше 3,5 млн документов: списков застрахованных, реестров, счетов, актов, а также более 600 тыс. гарантийных писем. Нам было важно обеспечить соблюдение закона о персональных данных, ускорить обмен документами и их обработку, снизить затраты на бумагу и отправку. Достичь этих целей помогает сервис «Контур.страхование». Например, раньше на получение документов из удаленных регионов уходили недели, сейчас — несколько минут. Обрабатывать и хранить документы без бумажных экземпляров проще и менее затратно. В сервисе с нами сотрудничают уже 1480 клиник, и мы планируем приумножить это число».

Также «Ренессанс страхование» обменивается с контрагентами договорами, дополнительными соглашениями, счетами-фактурами, актами сверки, актами выполненных работ и другими документами с помощью сервиса «Контур.диадок».

«Мы выбрали «Диадок» из-за понятного интерфейса, различных вариантов интеграционных решений, в том числе через API, популярности этого сервиса среди наших партнеров. На сегодняшний день мы перевели на ЭДО более 8000 контрагентов. В результате мы добились серьезной экономии на бумаге, отправке и хранении документов и, по нашим подсчетам, сберегли более 400 деревьев», — сказала Татьяна Смирнова.

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Группа «Ренессанс страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания, работает на рынке 25 лет. Группа имеет многолетний опыт внедрения инноваций — в компании создали цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования. Услугами группы пользуются свыше 4 млн клиентов.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.