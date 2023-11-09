Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

Сбербанк запустил новый способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети Zenden. «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и свое время. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В магазинах сети Zenden установлены новые платежные терминалы Сбербанка, позволяющие принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и по биометрии. Для Сбербанка и торговой сети Zenden это стало новой ступенью на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — опытом, доступным на кассах магазинов сети.

Сервисом «Оплата улыбкой» могут воспользоваться клиенты Сбербанка: для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк онлайн» «Оплата улыбкой».

Подключив сервис в «Сбербанк онлайн», покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру. Операция пройдет, даже если с собой нет наличных, банковской карты или телефона.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Задача «Сбера» – предоставлять клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и «Оплата улыбкой». Мы постоянно повышаем качество наших платежных сервисов и повсеместную доступность безналичных платежей по всей стране, в том числе в Москве, внедряя новейшие устройства в торговых сетях наших партнеров».

Александр Сарычев, генеральный директор сети магазинов Zenden: «Мы стараемся превосходить ожидания клиентов и предоставлять комфортный передовой сервис, в том числе по способам оплаты. Наши покупатели и так уходят в хорошем настроении, а теперь будут совершать покупки еще и с улыбкой. А если учесть, что часть покупки можно оплатить приветственными бонусами, а также бонусами от различных активностей, например, за установку приложения или от предыдущих покупок, то осуществлять оплату станет еще радостнее. Более того, сервис удобен и кассирам, которые смогут оперативно предоставить клиенту любой способ оплаты. Новые стандарты оплаты от «Сбера» как ключевого игрока российского банковского сегмента не пройдут мимо ритейла и призваны внедрять такой способ оплаты как биометрия».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Zenden – российский холдинг с более 25-летней историей, включающий розничную обувную сеть и обувное производство. Сеть розничных магазинов Zenden насчитывает более 270 магазинов в более 125 городах России. Компания развивает портфель обувных брендов (Zenden, Instreet, Quattrocomforto, Pulse, Marisetta и др.).