«Prof-IT городские решения» поставила более 140 отечественных паркоматов для Санкт-Петербурга

Компания «Prof-IT городские решения», российский разработчик и интегратор цифровых решений для городской инфраструктуры, поставила 142 собственных паркомата SmartPark для Санкт-Петербурга.

SmartPark представляет собой современный импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, оснащенный собственным программным обеспечением и платежными решениями. Созданный терминал легко модернизируется и интегрируется с решениями других производителей. Устройство автономно, принимает банковские карты и может работать от солнечных батарей, что сокращает затраты на монтаж и оптимизирует сроки на подключение к городским электрическим сетям.

Паркомат может быть поставлен отдельно, так и в рамках комплексного парковочного решения, которое «Prof-IT городские решения» может предоставить под ключ: от проектирования системы, интеграции и кастомизации оборудования, до запуска портала и мобильного приложения, системы удаленного мониторинга, установки знаков, нанесения разметки, поставки, монтажа и подключения паркоматов, а также другого периферийного оборудования. Разработчиком ПО выступил резидент Сколково «Ситиматикс», входящий в группу компаний Prof-IT Group и специализирующийся на интеллектуальных цифровых решениях для городской среды.

Проект, реализуемый в северной столице с 2015 г. с целью регулирования транспортных потоков в историческом центре и предоставления приоритета общественному транспорту, показал свою эффективность. С момента ввода и дальнейшего расширения зоны платной парковки ситуация на дорогах Санкт-Петербурга значительно улучшилась.

«В общегородском плане платная парковка — это один из инструментов для создания комфортных условий для жителей, автомобилистов и общественного транспорта. Создание платного парковочного пространства в Санкт-Петербурге позволило разгрузить центральные районы города. Мы рады участвовать в таком масштабном проекте, чтобы помогать городу развиваться по устойчивому пути», — отметил генеральный директор «Prof-IT городские решения» Сергей Кечуткин.

«Сегодня платное парковочное пространство Петербурга охватывает более двухсот улиц Центрального района. Впереди — еще более амбициозные планы. В ноябре прошлого года платная парковка заработала в Адмиралтейском районе, а в 2023 г. — Петроградском, Василеостровском, а также частично Калининском и Выборгском районах. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш город более комфортным», — сказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.