«Пассажиравтотранс» запускает пилотный проект по переходу на электронные путевые листы

ГУП «Пассажиравтотранс» начинает переход на использование электронных путевых листов вместо бумажных. Это пилотный проект по внедрению мобильных рабочих мест. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между предприятием, компанией Fplus и ПАО «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Электронный путевой лист содержит данные о водителе, маршруте следования, транспортном средстве, предрейсовом медосмотре, техническом состоянии автобуса и др. Вся информация через аккредитованного Минтрансом оператора попадает в государственную систему ГИС ЭПД. Данные заносятся автоматически, поэтому водителям больше не нужно заполнять документы вручную, что исключает вероятность ошибки и ускоряет их выход на рейс. Для проверки путевого листа водителю достаточно на экране мобильного устройства показать QR-код из приложения, при считывании которого открывается путевой лист. Основой мобильного рабочего места станет защищенный смартфон Fplus R570E под управлением российской операционной системы «Аврора».

«Сегодня электронный путевой лист – это официальный транспортный документ. Путевые листы в цифровом формате значительно снижают нагрузку на водителей общественного транспорта, упрощают работу с документами и позволяют существенно сократить бумажный документооборот», – отметил генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

По итогам пилотного проекта внедрение путевых листов в электронном формате поэтапно пройдет во всех автопарках предприятия.

«Транспортная отрасль сейчас уделяет повышенное внимание цифровизации, импортозамещению и безопасности. Программно-аппаратный комплекс Fplus помогает заказчикам решать задачи по всем трем этим направлениям одновременно, так как позволяет перевести привычные процессы в цифровой формат, имеет высокие стандарты внешней и внутренней защиты и полностью построен на продуктах российских вендоров», – сказала Екатерина Бурчина, директор по развитию программно-аппаратных комплексов Fplus.