IBS запускает услугу «Клиентская аналитика и автоматизация целевого маркетинга (CVM и Campaign Management)»

IBS объявила о расширении продуктового портфеля за счет новой услуги по автоматизации процессов целевого маркетинга, которая позволит объединить данные в единый профиль клиента, проанализировать и спрогнозировать, какие продукты и услуги будут им наиболее интересны. Систематический анализ информации о клиентах и их поведении направлен на повышение эффективности и точности маркетинговой работы, что в результате приводит к увеличению показателей продаж и общей выручки организации.

Взаимодействие с клиентами зачастую осложняется тем, что клиентские данные разрознены и находятся в разных источниках. Например, существует несколько профилей по одному и тому же клиенту, происходит дублирование, нет полноценной интеграции с каналами сбора данных и каналами коммуникаций, не учитывается клиентский путь (Customer Journey) и другое.

Ручные процессы маркетинга и аналитики по поиску необходимых данных, подбору персональных предложений, запуску кампаний и формированию отчетности осложняют и тормозят развитие бизнеса. Без автоматизации нет возможности оперативно получать результаты проведенных маркетинговых CRM-кампаний, принимать по ним решения и своевременно оптимизировать стратегию Campaign Management. Кроме того, высокая стоимость коммуникаций с клиентом становится причиной неэффективных инвестиций в маркетинг.

Компания IBS предлагает решение, включающее платформы CVM для эффективной и точной работы с клиентами: их привлечения, удержания, возвращения и повышения лояльности. Оно позволяет интегрировать различные источники информации (онлайн и офлайн), создавать единый клиентский профиль, проводить глубокий анализ данных, автоматизировать процессы целевого маркетинга и коммуникаций. С помощью решения можно точно сегментировать аудиторию, определять портрет и путь клиента, а также моделировать его поведение для отправки лучшего предложения.

Использование клиентской аналитики и автоматизация маркетинга позволяют снизить отток клиентов до 7% за счет проведения real-time-кампаний. Повышение конверсии может составить до 30% благодаря единой клиентской истории и гибкому подбору продуктов клиентам. Ожидаемое увеличение рентабельность маркетинга (ROMI) — до 400%.

Новая услуга предполагает как внедрение новых решений, так и импортозамещение унаследованных технологий и процессов с повышением их дальнейшей эффективности.