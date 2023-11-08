В книжной сети «Читай-город–Буквоед» появились кассы самообслуживания

Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город–Буквоед» начинает внедрение касс самообслуживания. КСО появятся в крупных магазинах и новых точках продаж. Об этом CNews сообщили представители CSI.

Первые кассы самообслуживания были предложены покупателям в обновленном магазине в ТРЦ «Метрополис». Магазин был открыт в июле 2023 г. в новом для «Читай-города» формате: в нем появились дополнительные места отдыха, кофе-зона, отдельная зона для малышей. В распоряжении покупателей — три кассы с кассирами и две новые кассы самообслуживания CSI K, которые предоставила компания CSI. Она же в данный момент переводит всю торговую сеть на новое кассовое ПО Set Retail.

Первые два месяца на КСО пробивались в среднем 25% чеков магазина (пиковое значение 34% было перед 1 сентября). В средней корзине покупателя на КСО два товара, покупка занимает 1:02 минуты, больше всего чеков пробивается с 17 до 20 часов. Остров показал загрузку в 49% от планового значения — и у магазина есть все возможности повысить долю чеков на КСО с 25% до 50%.

На всех кассах поддерживается программа лояльности «Читай-город». Если на КСО сканируется товар с маркировкой 18+, то касса вызовет помощника для подтверждения возраста. В кассу встроен деактиватор, который поможет покупателю самостоятельно снять противокражную метку.

В ближайшее время кассы самообслуживания появятся еще в восьми магазинах «Читай-город».

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«Читай-город» — сеть книжных магазинов. Компания входит в объединенную розничную сеть «Читай-город» – «Гоголь-Моголь» – «Буквоед».