СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS

Разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения компания СП.АРМ выпустила осенний релиз медицинской информационной системы qMS. В новой версии как обновлены уже существующие функциональности, так и добавлены новые компоненты. Изменения коснулись интерфейса «Диагноза», закладок «Стационар» и «Оперблок», а также других сервисов и инструментов. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Описание клинического диагноза – ключевая возможность любой медицинской информационной системы. В новой версии qMS полностью обновлен интерфейс данного модуля. Основной и сопутствующий диагнозы, а также осложнения, теперь выводятся на одном экране. Врач может не только видеть и заполнять их, но и максимально формализовать записи. Кроме того, расширена характеристика диагноза справочниками ФНСИ, в том числе по онкологии.

В новом релизе qMS также обновлена закладка «Стационар». Расширены возможности заполнения карты реанимации, управления коечным фондом, реагирования на сигнальные отметки по поступившим пациентам, мониторинга уходовых процедур медсестер.

МИС qMS может интегрироваться с диагностическим оборудованием, которое проводит мониторинг состояния пациента в отделениях реанимации. Данные напрямую поступают в электронную медицинскую карту, что облегчает медсестрам реанимации заполнение необходимой документации и дает возможность видеть показатели мониторинга состояния пациента из любой точки доступа в систему. Кроме того, в обновленной версии «Стационара», врачи могут настраивать окна закладки и быстро переключаться между ними, что облегчает работу при работе с конкретным пациентом.

Закладка «Оперблок» теперь подробно проработана с точки зрения всех бизнес-процессов: планирования загрузки операционных, проведения анестезии, подключения анестезиологического оборудования и аппаратуры для мониторинга состояния пациента.

Также в МИС qMS появилась возможность формировать согласие пациентов в электронном виде и подписывать документы электронной подписью с помощью технологии «Госключ» – она интегрирована в личный кабинет пациента в МИС. Чтобы подписать согласие или договор, пациент должен быть зарегистрирован на «Госуслугах», иметь СНИЛС, паспорт и регистрацию по месту жительства. Такое важное обновление избавит медучреждения от необходимости хранить в архивах бумажные версии документов.

Для перинатальных центров в новом релизе стал доступен расчет группы по классификации Робсона для операции кесарева сечения. Класс пациентки определяется автоматически, на основании медицинских данных, заполненных в протоколах. Кроме того, появились расчет возраста недоношенного новорожденного, сигнальные отметки по беременным и работа с неонатальным скринингом.

Улучшена интеграция с системой взаимодействия лекарственных препаратов «Электронный клинический фармаколог». Данные по экспертизе взаимодействия препаратов поступают в электронную медицинскую карту пациента, и при нарушении протокола врач может указать его причины.

В осеннем релизе появилась функция контроля назначения антибиотиков при выявленной антибиотикорезистентности. Также врачи могут создавать собственные схемы лечения, сгруппировать назначения и использовать их не только в рамках одного визита пациента, но и выстроить определенную последовательность в лечении, если потребуется.

Еще одна новая возможность – подбор маршрута пациента по не детализированным назначениям. Если врач рекомендует пациенту несколько различных консультаций, то с помощью закладки «Подбор» можно оптимально выстроить график их получения за одно посещение.

«Медицинская информационная система – это основной базовый инструмент врача и точка входа в цифровой мир, который позволяет улучшать его работу. Мы постоянно работаем над тем, чтобы современные технологии, интегрированные в МИС, позволяли повышать качество медицинской помощи, ее доступность, безопасность пациентов и эффективность медицинских организаций. Мы отслеживаем все тенденции, в том числе вместе с нашими постоянными клиентами, которые также заинтересованы в том, чтобы дать врачам самые современные и удобные цифровые сервисы для нового качества их рабочего места. Наша система развивается комплексно, и с осенним релизом новые инструменты также получат администраторы баз данных. Они помогут им более эффективно управлять медицинской системой», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела компании СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.