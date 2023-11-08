Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса

Об этом стало известно во время выступления Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям фирмы «1С», в рамках пленарной сессии, посвященной тенденциям информатизации коммерческих предприятий и государственных учреждений. Событие состоялось 1 ноября 2023 г. в Москве и собрало порядка 1,5 тыс. представителей ИКТ-рынка, бизнеса и госсектора на площадке «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра».

Выступая на форуме, Алексей Нестеров представил единую систему для цифровизации всех подразделений компании, включая управление, операционную деятельность и вспомогательные службы. Ключевое место в общей структуре занимает флагман «1С» — «1С:ERP Управление предприятием 2». При этом в контур «Управление», помимо других программных продуктов, включен «1C:ITILIUM» — новое совместное с фирмой «1С» и компанией-разработчиком «Деснол софт» решение, которое сменит линейки «Итилиум» и «1C:ITIL».

При интеграции с «1С:ERP» оно расширит возможности управления ресурсами российских предприятий, охватив ITSM- и ESM-процессы (т.е. управление услугами в ИТ и других функциональных областях). О планируемом выходе «1C:ITILIUM» стало известно 20 июня 2023 г. Презентация прототипа прошла в рамках «10-го Бизнес-форума 1С:ERP» в октябре 2023 г. Это не единственный совместный с компанией «Деснол софт» продукт в 2023 г., который расширяет возможности управления ресурсами компаний на платформе «1С». В конце лета 2023 г. разработчик объявил о новом модуле интеграции «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» с российской системой для архитектурно-строительного проектирования Renga. Оба продукта, наряду с другими интегрированными между собой решениями «1С», входят в программный комплекс «1С:BIM 6D».

Согласно единой системе по цифровизации бизнеса, «1С:BIM 6D» и «1С:ТОИР КОРП» находятся в контуре вспомогательных служб (служб эксплуатации). В контуре операционной деятельности значатся «1С:ТОИР КОРП» и еще одно отраслевое решение «1С:RCM Управление надежностью», также разработанное «Деснол софт». Возможность использовать ИИ и делать предиктивный анализ в «1С:RCM Управление надежностью» была отмечена в докладе представителей фирмы «1С» Алексея Кислова и Артема Григоровича в рамках секции «Цифровая трансформация». Сервис предиктивной аналитики, заложенный в «1С:RCM», предназначен для того, чтобы прогнозировать отказы оборудования и определять аномалии по показаниям датчиков.

Отдельно в рамках доклада по направлению мобильные технологии партнеры представили возможности мобильного приложения, разработанного для управления ремонтами в магазинах и распределительных центрах одной из крупнейших российских FMCG-сетей «Магнит» (АО «Тандер»). Этот проект, реализованный «Деснол софт», входит в топ-50 крупнейших проектов по масштабу на платформе «1С», завершившихся в 2018 г., согласно рейтингу CNews. Масштаб проекта: 2,2 тыс. активных пользователей мобильного приложения, свыше 50 млн технических паспортов в единой информационной среде, до 40 тыс. заявок на ремонты по всей торговой сети ежемесячно. Экономический эффект: рост оборачиваемости складских запасов — на 80%, производительности труда — на 35%, сокращение длительности простоев оборудования — на 60%.

«Мы разработали мобильное приложении для торговой сети «Магнит» пять лет назад, но до сих пор этот проект остается актуальным для отрасли. Я думаю, нашу работу ценят не потому, что мы хорошие люди, а потому что за ней кроются качественные результаты, которые мы ежедневно показываем всей нашей командой, — отметил Роман Пилькин, генеральный директор компании «Деснол софт». — Подтверждение этому — возможность развивать совместное с фирмой «1С» решение «1C:ITILIUM», прототип которого мы представляем профессиональному сообществу и нашим партнерам осенью этого года. Уверен, что это решение вместе с развитием экосистемы «1С:ТОИР» даст гораздо больший эффект, который выразится как в росте нашей компании, так в ценности и пользе, которую получат наши клиенты».

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«Деснол софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИТ-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. «Деснол софт» — участник ИТ-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 г. Разработанные «Деснол софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.