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«Почта банк» автоматизировал закупки на базе российского ПО

«Почта банк» внедрил систему цифровизации собственных закупок на базе российского программного обеспечения компании «Е1 – закупки». Это позволит сократить трудоемкость закупочного процесса для банка на 20-30% при одновременном сокращении длительности закупочного цикла на 15-20%.

Проект стал крупнейшим в 2023 г. внедрением SRM-системы по количеству рабочих мест – более 4 тыс. Внедрение было осуществлено в рекордный для индустрии срок – 6 месяцев, что в среднем в 2 раза короче, чем средний срок для аналогичных по размеру систем. Технологически система относится к бизнес-критическим, будучи интегрированной с 4 корпоративными и 2 внешними информационными системами банка. В частности, организована интеграция с единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП) и корпоративным интернет-магазином (КИМ) и другими с электронными торговыми площадками.

«На старте работ мы определили проект автоматизации закупочной деятельности как один из ключевых для банка и поставили перед собой задачу реализовывать его в короткие сроки с сохранением высокого качества. При этом при выборе системы управления закупками для нас было важно использовать решение российского разработчика. Благодаря внедрению системы заложена прочная база для дальнейшей автоматизации не только закупочного процесса, но и смежных бизнес-процессов. В целом для банка экономический эффект от использования такого решения может составить до +0,8% к прибыли в годовом выражении», – отметила руководитель службы закупок «Почта банка», менеджер проекта Виктория Стеблюк.

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