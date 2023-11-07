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«T1 Сloud» подтвердила надежность облачной инфраструктуры аттестатом соответствия ФСТЭК по первому уровню защищенности

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о получении аттестата соответствия требованиям федеральных законов 152-ФЗ и 187-ФЗ. Клиенты облачного провайдера могут хранить и обрабатывать в облаке персональные данные, а также размещать в нем объекты критической информационной инфраструктуры любой категории значимости.

Наличие аттестата соответствия ФСТЭК России подтверждает надежность облака «T1 Cloud» для корпоративных клиентов и полное выполнение государственных требований, касающихся безопасности информации. Наивысший (первый) уровень защищенности облачной инфраструктуры «T1 Cloud» дает возможность компаниям хранить в облаке и обрабатывать персональные данные всех категорий, а также значимые объекты КИИ. Это особенно актуально для предприятий из сферы услуг, промышленности, образования, здравоохранения, транспорта, связи и финансов.

Аттестация облачной инфраструктуры «T1 Cloud» проводилась аудитором, имеющим лицензию ФСТЭК России. Проведены аттестационные испытания и процедуры, по итогам которых «T1 Cloud» подтвердил соответствие применяемых мер безопасности для защиты облака текущим ИБ-требованиям законодательства России.

«Аттестация облака «T1 Cloud» на соответствие требованиям ФЗ-152 и ФЗ-187 по максимальным уровням – это подтверждение долгой и планомерной реализации комплекса мер по обеспечению безопасности и выстраиванию систем защиты нашей облачной инфраструктуры. Наличие аттестата ФСТЭК России дает клиентам уверенность в надежности используемого облака и сохранности размещенных в нем ИТ-систем и критичных данных. Бизнес доверяет нам свои системы: за многолетний опыт работы мы накопили широкие компетенции в сфере ИБ и продолжаем развиваться в этом направлении», ─ сказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «T1 Cloud».

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