Модульбанк выпустил бесплатное решение для управления кофейней CafeStore 360

Модульбанк и платформа CafeStore разработали решение для автоматизации кофейни – CafeStore 360. Оно доступно бесплатно, для регистрации не нужен расчетный счет в Модульбанке – предприниматель может установить его и сразу начать настраивать под свою кофейню.

CafeStore 360 включает в себя саму POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для эффективного управления кофейней.

«Мы выпускаем CafeStore 360 на открытый рынок – бесплатно и без каких-либо требований к клиентам, чтобы предприниматели могли строить здоровые и эффективные компании, которые будут долго жить на рынке. Для нас это не просто часть нишевой стратегии, это миссия. Мы верим, что сегодня это как никогда важно», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться новые модули. Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом — наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом.

Складской учет в CafeStore 360 полностью закрывает потребности кофейни, позволяет контролировать остатки, настраивать автосписание при продаже или проводить ручную инвентаризацию. Можно запустить программу лояльности — начислять бонусы и промокоды для привлечения и возвращения гостей. Наконец, система поможет анализировать продажи и оценивать ключевые показатели в динамике: средний чек, выручку, отчёты по лояльности, рейтинг гостей.