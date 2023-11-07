Konsu стала партнером разработчика кадрового ЭДО HRlink

В партнерскую сеть разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink вошла консалтинговая компания Konsu. В статусе партнера Konsu предложит своим клиентам платформу для удаленного оформления HR-документации. Команда поможет с подключением к платформе и настройкой внутренних процессов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Команда Konsu на протяжении последних 30 лет оказывает аутсорсинговые и консалтинговые услуги в сфере бухгалтерии, финансов, права, ИТ и работы с кадрами. Компания специализируется на юридических и бухгалтерских услугах, помогает своим клиентам с регистрацией компаний, налоговым учетом, расчетом заработной платы, аудитом и финансовым администрированием, оказывает ИТ-услуги.

Осенью 2023 г. компания стала партнером HRlink и дистрибьютером решений вендора. Команда Konsu поможет компаниям провести аудит HR-процессов, спланировать и осуществить их цифровизацию для взвешенного старта работы с электронными документами.

Команда Konsu сама является пользователем платформы HRlink и может на собственном опыте рассказать о функциональных возможностях и выгодах кадрового ЭДО. Благодаря переходу на КЭДО клиенты Konsu смогут снизить затраты на подписание кадровых документов до 40% и повысить скорость их оформления в среднем в восемь раз.

«В процессе работы с нашими партнерами мы регулярно сталкиваемся с необходимостью рекомендовать надежное цифровое решение для автоматизации бизнес-процессов. Переход на безбумажный документооборот в HR — это шаг, который рано или поздно придется сделать каждой организации. Мы рады, что сможем предложить своим клиентам продукт одного из лидеров рынка платформ для цифровизации кадрового делопроизводства - кадровый ЭДО от HRlink. Это высвобождает время кадровиков от рутинных задач и в целом работает на более эффективное распределение ресурсов внутри организации», — сказал Гиви Енукидзе, директор по клиентскому сервису Konsu.

«Хождение по кабинетам с целью поставить все необходимые подписи под приказами занимало недели и требовало массы времени от кадровых специалистов. С сервисом HRlink согласовать любой документ можно меньше чем за пять минут, при этом полностью исключив риски его потери или нарушения сроков оформления. Мы ценим тот факт, что такие опытные специалисты в сфере кадрового дела, как Konsu, сделали выбор в пользу нашего сервиса и вошли в нашу партнерскую программу. Это мотивирует делать нашу платформу еще лучше», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.