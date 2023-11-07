Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина

Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина: «Сегодня председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин провел заключительную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

Подготовка документа велась Правительством по поручению Президента России Владимира Путина.

Стратегия готовилась всей отраслью совместно с российскими компаниями, профильными экспертами, ассоциациями. Работа была организована в 10 группах по основным направлениям: «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», «Научное развитие», «Кадровый потенциал» и другим.

Документ также прошел общественное обсуждение.

Основные цели Стратегии: первое - обеспечить качественной связью и доступом к Интернету и граждан, и бизнес, и промышленность, и вообще всю территорию нашей страны.

Второе – построить информационную инфраструктуру на основе отечественных систем и оборудования.

Таким образом, мы получим и национальный контроль, устойчивость системы электросвязи, и конечно, технологический суверенитет, а также необходимых для этого высококвалифицированных специалистов.

Результаты этой стратегии к 2035 г. позволят иметь на территории страны интернет на скорости от 1 Гбит/с практически для всей территории (98% домохозяйств), рост скорости мобильного Интернета в среднем до 125 Мбит/с, покрытие для 60% населения сетями 5G, обновление нашей орбитальной группировки спутников.

Особое внимание уделено увеличению и укреплению уровня защиты от кибератак и обеспечению технологического суверенитета всей отрасли.

По данным Минэка России, потребность отрасли в инвестициях до 2035 г. может составить порядка 13 трлн руб.

Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время Стратегия должна быть утверждена. Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовят соответствующий план мероприятий по ее реализации и представят в Правительстве».