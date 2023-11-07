Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу

Сервис-провайдер и системный интегратор Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку в Латинской Америке на базе современного дата-центра Equinix SP3, который находится в деловой столице Бразилии — Сан-Паулу.

Equinix SP3 — это один из самых современных и технологичных дата-центров международной компании Equinix, которая владеет и управляет 250 ЦОДами в 71 мегаполисе по всему миру. Дата-центр Equinix SP3 соответствует требованиям международных стандартов, таких как ISO 27001, ISO 9001 и PCI DSS. Также ЦОД получил все три сертификата Tier III от Uptime Institute, а сертификат Operational Sustainability имеет максимальный уровень Gold.

Itglobal.com сотрудничает с сетью Equinix уже более четырех лет. В 2019 г. сервис-провайдер открыл облачную площадку в Нидерландах на базе дата-центра Equinix AM2, а осенью 2023 года сообщил о запуске облака в ОАЭ на площадке Equinix DX-1.

«Itglobal.com планомерно движется к своим стратегическим целям — стать международным облачным провайдером с не менее чем 20 площадками по миру, сегодня их уже 10. Площадка в Сан-Паулу стала первой в Латинской Америке, это перспективный рынок, где у нас уже есть большой бизнес в направлении системной интеграции — теперь мы сможем предоставлять нашим заказчикам также облачные сервисы из локального дата-центра с минимальными задержками», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

Бразилию в качестве новой локации специалисты Itglobal.com выбрали не случайно. В стране проживает более 210 млн человек, Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира по ВВП. В стране работает большое количество местных средних и крупных предприятий, хорошо развита промышленность, динамично растет экосистема компаний, которые занимаются разработкой ПО и интеграцией.

По данным IDC Predictions Brazil за 2022 г., 97% компаний в Бразилии уже используют ту или иную облачную модель и в будущем сохранят или увеличат объем рабочих нагрузок. По прогнозам аналитической компании Statista, в 2023 г. выручка общедоступных облачных услуг на бразильском рынке достигнет $6,144 млрд. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR, 2023-2028 гг.) составит 16,42%, в результате чего к 2028 г. объем рынка вырастет до $13,140 млрд.

«Облачный рынок Бразилии — один из самых активно растущих в мире. В страну уже зашли международные гиперскейлеры, такие как Google, Microsoft, AWS и другие. Однако, из-за большого количества заказчиков и пакетного подхода к ценообразованию, они не могут предоставлять персонализированный подход к каждой компании. У Itglobal.com, напротив, есть возможность кастомизировать облачные сервисы под конкретные потребности любого бизнеса или проекта», — отметил Петр Жилинский, директор филиала Itglobal.com в Бразилии.

После запуска облака в Бразилии Itglobal.com планирует заходить в другие страны Латинской Америки и увеличивать количество облачных площадок в своей геораспределенной сети.

«Для нас Латинская Америка — это перспективный регион для предоставления услуг и продуктов группы компаний, где идея цифровизации поддерживается на уровне правительства, а бизнес, независимо от отрасли, активно занимается цифровой трансформацией и переходит в облака. Сейчас наша цель — зайти на ключевые рынки региона, а именно в Бразилию и Мексику, и уже из этих локаций анализировать и открывать локальное присутствие в других странах, где мы будем видеть потенциал», — сказал Олег Арсеньев, директор по развитию международного направления группы компаний Itglobal.com.

На данный момент облачная площадка в Сан-Паулу запущена, поэтому клиенты Itglobal.com уже могут разворачивать виртуальную инфраструктуру и пользоваться облачными сервисами в новой локации присутствия сервис-провайдера.