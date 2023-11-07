Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России»

С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».

Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП – Консорциум дизайн-центров».

В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru

Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:

Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства

Вычислительная техника, системы хранения данных

Автоматизированные и интеллектуальные системы управления

Робототехника / Промышленные роботы

Системы безопасности и цифровая идентификация

Телекоммуникационное оборудование и средства связи

Навигационное оборудование

Телеаппаратура

Оптическая, оптоэлектронная и лазерная техника

Светотехника

Медицинское приборостроение

Образовательная телематика

Бытовая электроника

Услуги проектирования электронной продукции

Программное обеспечение

На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.

Выставку будет сопровождать разноформатная деловая программа:

28 ноября состоится пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы». Модератор: А.В. Брыкин, директор Ассоциации «Консорциум «Базис».

29 ноября деловая программа откроется расширенным заседанием Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты».

Тема заседания: «Разработка и производство отечественных пассивных электронных компонентов для различных отраслей промышленности: приоритеты, задачи и необходимая поддержка».

Также 29 ноября пройдут:

Круглый стол «Стандартизации, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»

Круглый стол «Технологии и компоненты для робототехники и систем интеллектуального управления

Модератор: Е. А. Дудоров, председатель Правления Консорциума, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника».

Сомодератор: М. Б. Гурбашков, член Правления Консорциума, генеральный директор ООО «ИнноДрайв».



Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru

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