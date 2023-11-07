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Цифровизация Электроника
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Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России»

С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».

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Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП – Консорциум дизайн-центров».

В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru

Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:

  • Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства
  • Вычислительная техника, системы хранения данных
  • Автоматизированные и интеллектуальные системы управления
  • Робототехника / Промышленные роботы
  • Системы безопасности и цифровая идентификация
  • Телекоммуникационное оборудование и средства связи
  • Навигационное оборудование
  • Телеаппаратура
  • Оптическая, оптоэлектронная и лазерная техника
  • Светотехника
  • Медицинское приборостроение
  • Образовательная телематика
  • Бытовая электроника
  • Услуги проектирования электронной продукции
  • Программное обеспечение

На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.

Выставку будет сопровождать разноформатная деловая программа:

28 ноября состоится пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы». Модератор: А.В. Брыкин, директор Ассоциации «Консорциум «Базис».

29 ноября деловая программа откроется расширенным заседанием Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты».

Тема заседания: «Разработка и производство отечественных пассивных электронных компонентов для различных отраслей промышленности: приоритеты, задачи и необходимая поддержка».

Также 29 ноября пройдут:

  • Круглый стол «Стандартизации, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»
  • Круглый стол «Технологии и компоненты для робототехники и систем интеллектуального управления
    Модератор: Е. А. Дудоров, председатель Правления Консорциума, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника».
    Сомодератор: М. Б. Гурбашков, член Правления Консорциума, генеральный директор ООО «ИнноДрайв».

Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду CNEWS.

erid:Kra23WfEjРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/

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