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CleverData объявила о смене названия своего флагманского продукта

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») сообщила о переименовании продукта DMPkit в CleverData Join. Новое название платформы поддерживает стратегию, направленную на создание единой системы для управления клиентскими опытом, готовой к вызовам эры ИИ.

Также Join получила ряд новых функций, который поможет бизнесу упростить работу с большими объемами данных о клиентах.

Одно из наиболее важных обновлений — полностью переработанная технология выстраивания единого клиентского пути и автоматической склейки профилей клиента из разных источников. Это позволяет быстро перейти от инфраструктурных работ к персонализации взаимодействия и особенно полезно для b2c-компаний с большими объемами данных.

Абсолютно новый интерфейс модуля CleverData Tag Manager впервые можно использовать автономно для управления разметкой сбора пользовательских данных в вебе. Эти возможности будут удобны, например, банкам и страховым компаниям, для которых важно быть единственным владельцем информации с собственных веб-ресурсов.

В период развития технологий машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта, необходимо, чтобы платформа управления клиентскими данными в полной мере поддерживала работу с эмбеддингами (векторизированным форматом данных для работы нейронных сетей), что полностью реализовано в новой версии CleverData Join.

Павел Плешков, исполнительный директор CleverData, сказал: «Мы рады представить новое название, которое содержит отсылку к, пожалуй, самому важному оператору языка запросов к данным SQL — JOIN. Это название символизирует идею объединения всех активностей, действий и представлений профиля клиента для создания цельной истории взаимодействия. CleverData Join точнее передает истинную ценность и функционал продукта, а также обеспечивает фундамент для его дальнейшей эволюции».

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