Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews

Облачный провайдер T1 Cloud стал победителем премии CNews Awards 2023 в номинации «IaaS-провайдер года». Награждение состоялось в ходе ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра».

Облачная инфраструктура T1 Cloud, на базе которой функционируют публичные IaaS сервисы, построена на основе высокопроизводительных кластеров: помимо процессоров с частотой 2,6 – 3 ГГц, клиентам сервис-провайдера доступна конфигурация виртуальных машин на процессорах с особой частой нагрузки – 4,05 ГГц.

Высокочастотные процессоры важны для компаний, которым при работе с большим объемом информации и повышенными нагрузками необходимы вычислительные мощности более производительного уровня. Виртуальная инфраструктура, построенная на мощном 4,05 ГГц кластере, обеспечивает бесперебойное обслуживание ИТ-систем и значительно ускоряет работу и время отклика всех высоконагруженных приложений и сервисов. Это дает возможность клиентам T1 Cloud запускать из облака и поддерживать решения, требующие сложных вычислений и обработки большого массива данных, например, инструменты для бизнес-аналитики, крупные базы данных классов SQL и NoSQL, ERP, CRM, системы, обрабатывающие финансовые транзакции и др. Кроме этого, такой высокопроизводительный кластер позволяет разработчикам использовать возможности Kubernetes – одного из наиболее актуальных на сегодняшний день инструментов при развертывании приложений.

Облако T1 Cloud развернуто на двух платформах виртуализации с единым порталом управления собственной разработки. Сервис-провайдер обеспечивает высокий уровень безопасности своей облачной инфраструктуры: она размещена на территории России в дата-центрах уровня TIER III и аттестована в соответствии с ФЗ № 152, ФЗ № 187 и ГОСТ 57580-1 по наивысшему уровню защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры и банковских операций. Таким образом, облако T1 Cloud подходит организациям из различных секторов экономики с повышенными требованиями к уровню безопасности.

«T1 Cloud активно развивает собственную экспертизу и платформу, чтобы предложить рынку и клиентам лучшие облачные решения по соотношению их функциональности, цены и уровню сервиса. Высокая оценка профессионального сообщества подтверждает компетенции T1 Cloud в области IaaS. Важно отметить, что с точки зрения виртуальной инфраструктуры мы предлагаем полностью российский и отвечающий актуальным требованиям законодательства продукт. В 2023 г/ не было зафиксировано ни одного критического инцидента, а число пользователей IaaS сервисов T1 Cloud активно росло, в том числе из-за потребности компаний размещать чувствительные системы и критическую инфраструктуру на мощностях надежной импортонезависимой площадки. Для нас такое доверие — основной показатель и мотивация ставить перед собой все более амбициозные цели», — сказал Сергей Малышев, руководитель группы продуктов IaaS T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет широкий портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от Киберпротект, операционная система Astra Linux, сервис «Т1 диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.