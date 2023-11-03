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«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023

Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве.

Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов для эффективного управления разработкой программного обеспечения и совместной работы команды. Они обеспечивают сквозное управление жизненным циклом приложения в едином окне и позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения. Использование Platform V Works повышает эффективность разработки, позволяет оптимизировать ресурсы, а также кратно ускорить время вывода продуктов и обновлений на рынок.

Предусмотрены механизмы миграции с продуктов зарубежных вендоров на Platform V Works, что позволяет обеспечить максимально удобный пользовательский опыт и сэкономить время при переходе на новый технологический стек.

Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно. Инструменты Platform V Works можно развернуть на инфраструктуре клиента и потреблять по облачной модели, что позволяет использовать решение в компаниях любого масштаба и с различным ИТ-ландшафтом. «СберТех» оказывает поддержку по внедрению и эксплуатации решения.

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