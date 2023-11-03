Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва»

Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в области микроэлектроники, организованного Российским научным фондом (РНФ). Компании получат гранты на выполнение проектов в размере от 30 до 90 млн руб. млн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Конкурс РНФ по отбору технологических предложений в сфере микроэлектроники был направлен на поддержку опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР) для формирования научных и технологических заделов, обеспечивающих развитие и импортонезависимость отрасли.

«Сегодня в московской электронной промышленности работает около 50 предприятий, 33 из которых входят в кластер микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва». Получаемые резидентами особой экономической зоны налоговые льготы и развитая инфраструктура оказывают мощную поддержку производителям. В первом полугодии 2023 г. представители кластера микроэлектроники получили льготы почти на 280 млн руб.», – сказал Владимир Ефимов.

На первом этапе конкурса производители и разработчики микроэлектронной продукции сформулировали свои потребности в новых технологиях, создание которых они не могут профинансировать самостоятельно, в рамках второго – определялись исполнители, способные довести отобранные идеи до стадии ОКР и дальнейшего внедрения в производство.

«В шорт-лист по итогам первого этапа конкурса попали 56 технологических идей, из них 14 поступили от шести компаний ОЭЗ «Технополис Москва». Среди 10 победителей второго этапа, которые будут эти идеи реализовывать, – два резидента особой экономической зоны столицы, а также опорный вуз – Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники”. Организациям предстоит разработать аналого-цифровую интегральную схему в специализированном корпусе для МЭМС-микрофона, технологический процесс флип-чип монтажа кристаллов с алюминиевой металлизацией на кремниевую подложку, смоделировать корпус и конструкции транзисторных наногетероструктур. Две компании получат по 30 млн руб. на реализацию проектов, а третий победитель – 90 млн руб.», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, кластер микроэлектроники особой экономической зоны столицы производит больше половины всей продукции, выпускаемой в особой экономической зоне столицы. Компании активно занимаются разработкой инноваций, которые не имеют аналогов как на отечественном, так и мировом рынке. В первом полугодии 2023 г. предприятия кластера вложили в свое развитие свыше 11,9 млрд руб.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.