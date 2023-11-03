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Linkage Visual включен в реестр российского ПО

Базовый продукт экосистемы Linkage ГК «Вестлинк» включен в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реестровая запись 19716, наименование программного обеспечения: «Экосистема Linkage: Подсистема Linkage Visual».

«Вестлинк» развивает собственную систему расширенной аналитики данных «Экосистема Linkage». Помимо сквозной онлайн-аналитики по заданным параметрам, внедрение Low-code/No-code-сервисов с дополнением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечивает умную поддержку принятия решений на всех уровнях организационного управления заказчика и позволяет повысить эффективность бизнес-, производственных и технологических процессов в различных отраслях экономики.

Подсистема Linkage Visual является решением класса ABI (Augmented Business Intelligence) и относится к средствам интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов.

«Наиболее актуальные технологические и рыночные тренды легли в основу функционала продукта Linkage Visual. Например, управление метриками для последующего многомерного анализа доступно для бизнес-пользователей в режиме самообслуживания, представление результатов производится в режиме сторителлинга, учитывающего причинно-следственные связи и зависимости, – отметил президент группы компаний «Вестлинк» Константин Козерог. – Подсистема Linkage Visual – это предвестник целой линейки прикладных ABI -решений для сегмента Enterprise, которые будут создаваться согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной указом Президента Российской Федерации от «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

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