Sitronics Group разрабатывает комплекс ИТ-решений для оперативного мониторинга экологической обстановки промышленными предприятиями

Sitronics Group создает отечественный программно-аппаратный комплекс управления экологическими рисками предприятия, включающий платформу мониторинга и сбора данных с различного типа измерительного оборудования. В него будут входить системы автоматического контроля выбросов, стационарные посты экомониторинга, метеорологические станции.

Это обеспечит возможность выполнения требований природоохранного законодательства промышленными предприятиями России. Система будет не только отображать полученные со специальных датчиков фактические данные об уровне выбросов в атмосферу, но и формировать сценарии управления ими, прогнозировать обстановку и создавать рекомендации для снижения влияния на экологию. Таким образом, решение позволит более эффективно управлять рисками предприятий, предупреждать и нивелировать негативное воздействие от процесса их работы на окружающую среду и население.

В рамках проекта Sitronics Group создаст собственные станции мониторинга с датчиками-анализаторами для контроля объемов выбросов вредных веществ в атмосферу. Данные в режиме реального времени будут передаваться на оборудованные информационными системами посты экомониторинга. Система оперативно предупредит при превышении допустимых норм, что поможет предприятию соблюсти экологические стандарты. В системе также можно будет сформировать отчеты за любой период, визуализировать их в необходимой форме, сравнить данные за конкретные промежутки времени.

«Это масштабный проект, для которого помимо разрабатываемых нами сервисов и программно-аппаратного решения, будут использоваться спутниковые данные Sitronics Group. Они необходимы для прогнозирования метеоусловий, рассеивания выбросов, мониторинга состояния лесных массивов, границ и территорий санитарно-защитных зон предприятий. Кроме того, комплексное решение может быть интегрировано с государственными информационными системами контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.