Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово

На новой трассе в обход Кемерова перегруженный транспорт распознают с помощью цифрового весоизмерительного модуля в составе пунктов весогабаритного контроля. Это отечественное решение разработки концерна «Телематика» поставит компания «Сервис -Телематика» (входит в концерн «Телематика») до конца этого года. Комплекс весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность на новой трассе для всех участников движения.

Протяженность обхода Кемерова составит 47 километров. Трасса будет четырехполосной, с разрешенной скоростью передвижения до 110 км/ч. На ее протяжении будет установлено 3 автоматических пункта весогабаритного контроля. На каждом их них разместят по 2 табло переменной информации для оперативного информирования водителей о дорожной ситуации.

Автоматическая система весогабаритного контроля (АСВГК) будет фиксировать грузовой транспорт, двигающийся с нарушением весовых и/или габаритных параметров в автоматическом безостановочном режиме без снижения скорости. Установка таких комплексов увеличит срок эксплуатационных характеристик новой трассы.

«Запуск движения на Северо-Западном обходе города Кемерово планируется осенью 2024 года. Это один из значимых проектов для инфраструктуры региона, который включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года и ведется под контролем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Новая трасса разгрузит дороги столицы Кузбасса от транзитного транспорта, улучшит экологическую обстановку и транспортную доступность за счет сокращения пробок в разных частях города», – сказал Александр Протопопов, директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

«Комплексы весогабаритного контроля повысят уровень сохранности дорожной сети как в столице Кузбасса, так и продлят срок жизни новой дороги за счет качественного контроля за весогабаритными нормами. Известно, что каждый третий автомобиль движется с перегрузом и подвергает опасности не только себя, но и других участников движения, поэтому применение таких современных цифровых решений в области весогабаритного контроля на новых трассах с большим потоком большегрузов – это основа безопасности на дорогах», – сказал Денис Дурнов, генеральный директор компании «Сервис-Телематика».