Одна из старейших библиотек России оцифрует старинные книги и газеты на «Эларскан»

В Центральную универсальную научную библиотеку Ивановской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600РА, с его помощью будут создавать базу электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области, бывшая Ивановская областная научная библиотека, имеет очень богатую историю. Она была создана 105 лет назад, в 1918 г., как библиотека Иваново-Вознесенского политехнического института (основанного на базе Рижского политехнического института, который, в свою очередь, появился в 1862 г. в Лифляндской губернии и был эвакуирован из Риги в период Первой мировой войны). После разделения ВУЗа в 1931 г. библиотека стала самостоятельным учреждением.

Сегодня в библиотеке ведутся работы по созданию электронного читального зала, где планируется использовать электронные копии печатных изданий.

«На новом оборудовании планируется оцифровывать книги из основного фонда библиотеки в рамках программы создания электронного читального зала. Особое внимание предполагается уделять книгам из Редкого фонда, краеведческой литературе, и газетам краевого фонда, - сказал Александр Соколовский, руководитель Центра регионального краеведения Ивановской Центральной универсальной научной библиотеки. - Внимание к краевым фондам объясняется тем, что этих изданий (особенно газет) либо мало, либо нет вовсе за пределами областной научной библиотеки».

Высококачественные электронные копии создадут для изданий Редкого фонда XV - XVIII вв. и фонда Рижского (с 1918 г. Иваново-Вознесенского) политехнического института XVII - XIX вв.; оцифруют областные, районные и многотиражные газеты 1910-х – 1940-х гг., издания краевого фонда XIX - первой половины XX вв.

Фото: Элар Одна из старейших библиотек России оцифрует старинные книги и газеты на « Эларскан

«В фонде редкой книги библиотеки представлены различные образцы всех известных эпох книгопечатания, начиная с его раннего периода, более 300 старопечатных книг (XVII-XVIII вв.), десятки тысяч книг и периодических изданий XIX - начала XX вв. на русском и ведущих европейских языках. Имеются рукописи XIX в., - сказал Александр Соколовский. -

Краеведческая коллекция включает около 28 тыс. книг, периодических изданий и других документов с начала XIX в. до наших дней. В настоящее время в фондах библиотеки находится около 2,9 млн томов».

Специалисты библиотеки отмечают, что отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600РА был выбран по рекомендациям коллег – соседних региональных научных библиотек.

«Сканер с установленным и настроенным программным обеспечением для сканирования и обработки изображений, позволяют делать качественные электронные копии печатных изданий, имеющихся в библиотеке», - сказал Александр Соколовский.

«Эларскан» А2-600РА позволяет получать образы с оптическим разрешением до 600 dpi и сканировать широкоформатные документы до А2+. Встроенный компьютер и отечественное ПО позволяют получать результирующие PDF файлы с возможностью полнотекстового поиска.

Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.