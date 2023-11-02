Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ

«Яндекс учебник» запускает бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис работает на базе генеративной нейросети YandexGPT. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью платформы школьники смогут готовиться к профильному экзамену в своем темпе, используя материалы от методистов «Яндекс учебника», объяснения от нейросети и встроенный редактор кода. Школьники будут решать актуальные тренировочные варианты заданий от ФИПИ и смогут в любой момент проверить свой уровень готовности к экзамену.

ИИ-помощник объяснит ученику незнакомый термин и выдаст необходимую для решения теорию в виде понятных видеороликов и текстовых подсказок логики решения. Сервис предназначен только для подготовки к ЕГЭ и не поможет списать готовые ответы на экзамене.

В дальнейшем ИИ-помощник сможет анализировать решения школьников, определять, на какие темы им нужно обратить больше внимания, и рекомендовать индивидуально подобранные задания. А еще поможет разобрать синтаксические ошибки в программировании — то есть найти конкретные фрагменты кода, из-за которых не работает программа, и определить логические ошибки — например, неправильные алгоритмы, использование условий, порядок операций и т. д.

ИИ-помощник разработали ведущие специалисты «Яндекса» и учителя, которые тренировали нейросеть, отвечая на десятки тысяч вопросов по информатике. Также нейросеть обучалась распознавать неверные решения на реальных ответах школьников. Сервис можно использовать и для занятий в школе и с репетитором, и для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

«Наша цель — сделать ИТ-навыки доступными каждому ребенку. Поэтому еще в августе 2023 г. мы объявили о планах разработать сервис для школьников, который снял бы все барьеры перед погружением в ИТ, — первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики. Платформа для подготовки к профильному ЕГЭ стала первым этапом в создании этой нейросети. Она бесплатна, доступна из любой точки страны и с помощью ИИ-помощника будет индивидуально подстраиваться под каждого школьника», — сказала Елена Краевская, руководитель «Яндекс учебника».

По данным Рособрнадзора, за два года (с 2021 по 2023 гг.) число школьников, которые выбрали информатику для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 20 тыс. и достигло 113 тыс. человек. Около 70% родителей хотели бы, чтобы их дети развивались в сфере технологий. 80% родителей считают: чтобы сдать ЕГЭ по информатике, ребенку недостаточно готовиться только в школе и своими силами.

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«Яндекс учебник» — образовательная платформа, в ней более 100 тыс. заданий. Все материалы разработаны опытными методистами с учетом федеральных стандартов начального и основного образования. Сейчас сервисом активно пользуются около 274 тыс. учителей из 41 тыс. школ России и более 5 млн учеников.

YandexGPT — генеративная нейросеть нового поколения, запущенная «Яндексом» в мае 2023 г. Она доступна в специальном режиме «Алисы» «Давай придумаем», в «Яндекс браузере», сервисе для тезисного пересказа текстов в интернете 300.ya.ru, приложении для генерации изображений «Шедеврум» и личном кабинете продавца в «Яндекс маркете». Владельцы бизнес-аккаунтов также могут подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.