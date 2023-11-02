CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как эйчары относятся к искусственному интеллекту в рекрутинге. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 2% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

98% опрошенных ответили, что не прибегают к помощи искусственного интеллекта при найме. Учитывая тот факт, что многие из них активно используют HR-боты, можно сделать вывод, что на рынке труда сложилось устойчивое отношение к ботам как к удобной и полезной технологии, но за полноценный искусственный интеллект в человеческом понимании этого слова эйчары их не считают.

В возможность полностью передать подбор персонала искусственному интеллекту эйчары не верят, а вот часть своих функций на него готовы переложить 28% представителей компаний. Судя по комментариям респондентов, речь идет также об HR-автоматизации. Так, главная боль — первичный отбор резюме по параметрам (особенно в массовом найме). Рекрутеры хотели бы поручить искусственному интеллекту проведение вводных интервью и тестирование (как профессиональное, так и личностное). Часть опрошенных мечтает о том, чтобы нейросеть писала за них тексты вакансий.

55% рекрутеров против искусственного интеллекта в подборе, они не верят в возможность роботизации даже части своих функций.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 10 октября – 1 ноября 2023 года.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники

Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста

Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС

Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации

Похоронная служба Москвы покупает на сотни миллионов «железо» для аварийного спасения баз данных

В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще