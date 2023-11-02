Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия»

Студентка университета «Синергия» выиграла грант на создание CRM-платформы для железнодорожных перевозок. Российские компании из сферы железнодорожных перевозок начинают тестировать новую CRM-систему, созданную студенткой университета «Синергия» в рамках конкурса стартапов. Программа поможет объединить разные этапы железнодорожных перевозок в единый процесс. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

CRM-система для логистических компаний создается по проекту студентки факультета менеджмента университета «Синергия» Александры Артамоновой, которая стала победителем конкурса «Студенческий стартап» и выиграла грант в размере 1 млн руб. на реализацию проекта.

Проект Александры Артамоновой предполагает разработку CRM-системы для управления железнодорожными перевозками и нацелен на решение задач логистических компаний. В ходе использования известных CRM-систем студенткой было обнаружено, что они не позволяют решать необходимые логистические задачи из-за проблемы отсутствия программы, объединяющей в себе все блоки управления железнодорожной логистикой.

Для упрощения и связи процесса транспортировки товаров при помощи железнодорожного транспорта студентка создала проект CRM-систем, который представила на конкурсе «Студенческий стартап». Особенность проекта заключается в том, что он поможет ускорить реакцию на обращения, оптимизировать хранение и использование данных о клиентах, спланировать операционную работу, собрать данные в одном месте и проанализировать их.

Благодаря платформе заявки на перевозку будут обрабатываться более качественно, автоматизация процессов сэкономит время сотрудников, логистические цепочки будут автоматизированы, что в конечном итоге поможет сохранить и увеличить прибыль компании.

Александра Артамонова рассказывает, что срок реализации всего проекта составит около трех лет. В настоящее время команда разработчиков и она как руководитель проекта доделывают первый блок проекта – CRM. Планируется, что в дальнейшем проект перейдет в формат 5PL и поможет обеспечить полный цикл реализации товара, включая доставку товара на склад и его обработку, предварительную продажу, отправку заказа конечному пользователю, получение выручки и отправку прибыли компании-клиенту.

По итогам конкурса «Студенческий стартап» Александра Артамонова получила грант 1 млн руб. на развитие проекта. Благодаря победе в конкурсе Александра Артамонова не только получила материальную поддержку в реализации проекта, но и смогла ускорить выход на этап тестирования в логистических компаниях. В перспективе проект может быть превращен в полноценный маркетплейс для производителей различной продукции и компаний, оказывающих логистические услуги.

«Развитие студенческих стартапов позволяет не только поддержать предпринимательские и инновационные проекты учащихся, но и обогатить сферу новыми идеями. В 2023 г. по итогам отбора конкурса «Студенческий стартап» 1,5 тыс. лучших студенческих проектов получили финансирование в 1 млн руб. на создание новых технологий. Студентка университета «Синергия» стала одним из таких победителей. Ее пример показывает, что современные молодые люди способны оказывать влияние на целую систему и предлагать решения, которые наладят работу ключевых индустриальных компаний с помощью реализации технологических стартапов», – сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

«Студенческий стартап» – это программа, реализуемая Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ее цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов.