CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике

Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества.

Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это позволяет выявить и устранить даже самые редкие ошибки в работе операторов, имеющие значительное влияние на бизнес. Например, за время прослушивания одного разговора длительностью 3 минуты специалистом службы контроля качества, система речевой аналитики производит оценку 10 тыс. звонков.

Кроме высокой скорости оценки диалогов, еще одной особенностью новой функции является возможность быстрой настройки персонализированного дашборда с результатами. С его помощью можно легко отслеживать ключевые маркеры и оперативно реагировать на появление ошибок.

«До сих пор сотрудники службы контроля качества тратили много времени на прослушивание и оценку каждого диалога вручную. Автооценка значительно упрощает этот процесс и освобождает специалистов от монотонной работы, позволяя им сосредоточиться на решении более сложных задач. Это помогает оптимизировать клиентское обслуживание и повысить уровень комфорта и мотивации сотрудников», – сказал руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли

Власти прекращают выделять гранты ИТ-разработчикам. Будут другие пути поддержки

Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

Власти: Россия готова выпускать современные литографы для топологии 350 нм и 130 нм

Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

МТС потеряла почти 300 миллионов из-за падения авторынка

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще