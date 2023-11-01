Directum представила инструмент «Портфели и программы» в системе Directum Projects

Компания Directum представила инструмент «Портфели и программы» в системе Directum Projects. С его помощью можно распределять ресурсы между десятками и сотнями проектов и предотвращать отклонения от плановых сроков и бюджетов.

В крупных компаниях одновременно могут идти сразу 50, 100 или более проектов. Нередко они имеют общие цели, ресурсы и бюджет. Отслеживать статус всех работ и вовремя реагировать на отклонения вручную сложно и трудоемко. Снять часть нагрузки с куратора и оптимизировать процесс поможет решение «Портфели и программы» системы Directum Projects.

Объединение проектов в портфели и программы помогает взглянуть на них в совокупности сверху и получить более объективную картину о ходе работ, расходовании ресурсов и бюджета. Благодаря решению: отслеживается взаимное влияние проектов; снижаются временные и финансовые издержки; ресурсы расходуются на приоритетные проекты; растут качественные показатели проектов; достигаются стратегические цели организации.

Портфель — это набор схожих проектов, программ и других работ, объединенных для более эффективного распределения ресурсов и выполнения стратегических целей организации. Программа — это несколько проектов, направленных на достижение общей цели, управление которыми скоординировано между собой.

Для портфелей и программ, как и для проектов, руководитель назначает команду управления, создает документы и правила их распределения по папкам в системе. Структуру портфеля или программы он видит на специальной вкладке. На ней можно ознакомиться со сроками, затратами и ходом работ по дочерним проектам и программам.

Загрузку подчиненных руководитель может оценить в разрезе портфелей, программ, проектов, подразделений или организаций с помощью сводного отчета. Если на проекте с высоким приоритетом возникнут проблемы, для их устранения можно перенаправить ресурсы с второстепенных работ.

Фиксировать ожидаемые результаты и отслеживать фактические можно с помощью отчета «Дорожная карта». Он отражает текущее состояние работ, возникающие проблемы, статус на контрольных точках, а также информацию об ответственных за результаты.

Решение помогает устанавливать связи между проектами. Это удобно, если нужно контролировать достижение результата, значимого сразу для нескольких проектов.

«Управление портфелями и программами — это нечто большее, чем просто работа с несколькими проектами. Это возможность выбирать именно те инвестиции, которые в будущем приведут к увеличению бизнес-ценности, и достигать поставленных целей с большей эффективностью. ‘’Портфели и программы’’ — инструмент, позволяющий держать фокус на достижении результатов, а не на сборе информации», – сказала Елена Кропачева, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Для работы с портфелями и программами требуется отдельная лицензия.