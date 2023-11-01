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Цифровизация Внедрения ИТ в банках
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«Динамика» и банк «Левобережный» дополнили «Единое окно» Dynamika модулем «Заявки по ипотеке»

Компания «Динамика» (резидент «Сколково») перенесла оформление заявки по ипотеке в «Единое окно» «Фронт-офиса» Dynamika, благодаря чему сотрудники банка «Левобережный» могут формировать кредитные заявки в привычной среде и, тем самым, ускорить работу.

Банк «Левобережный» — крупнейший региональный банк Сибири, входит в топ-50 самых надежных российских банков, сотрудничает с компанией «Динамика» с 2017 г. Модернизация процессов обслуживания клиентов помогает банку реализовывать клиентоориентированную модель обслуживания и выполнять важнейшую миссию — забота о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири.

«Фронт-офис» Dynamika является основным рабочим инструментом операционистов в банке «Левобережный», он объединяет всю имеющуюся у банка информацию о клиенте и его продуктах в web-интерфейсе Dynamika. Особенность этого решения в том, что его функциональность можно расширять за счет дополнительных модулей. Компания «Динамика» внедрила во фронт-офисную систему банка персональный модуль для рассмотрения заявок по ипотеке, разработанный индивидуально для «Левобережного». Теперь оформление заявок по ипотеке осуществляется, как и другие операции, в «Едином окне», что облегчает и ускоряет работу операционистов, так как у них есть возможность работать в привычной среде и не нужно переключаться между программами.

«Фронт-офис» Dynamika помог оптимизировать и другие рабочие процессы сотрудников банка. За счет реализации принципа «Единого окна» и автоматизации проверок удалось повысить качество обслуживания клиентов, а скорость выросла в два раза: сейчас обслуживание клиента занимает пять-семь минут, тогда как раньше на это уходило около 15 минут. Интуитивно понятный интерфейс решения помог снизить операционные расходы, связанные с обучением сотрудников: скорость обучения увеличилась почти в три раза.

В рамках сотрудничества компании «Динамика» и банка «Левобережный» внедрено несколько компонентов ИТ-экосистемы Dynamika:


  • Dynamika фронт-офис для обслуживания физических и юридических лиц
  • Dynamika call-центр
  • Dynamika электронная очередь
  • Dynamika кредитный конвейер
  • Dynamika CRM Динамические перспредложения.


Сотрудничество компании «Динамика» с банком «Левобережный» продолжается и нацелено как на развитие существующих, так и на внедрение новых решений.

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Проект Dynamika «Фронт-офис» реализуется компанией «Динамика» – резидентом «Сколково». Компания «Динамика» более 15 лет совместно с банками-партнерами успешно решает амбициозные задачи цифровой трансформации. Решения компании позволяют объединить весь процесс обслуживания клиента, вне зависимости от канала обращения клиента в банк, в единое целое, сделав его полностью прозрачным и легко управляемым.

erid:Kra246CtBРекламодатель: ООО "ДИНАМИКА-ТЕХ"ИНН/ОГРН: 5473009707/1235400020900Сайт: https://dynamika.ru/

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