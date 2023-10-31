Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки

В столице заработал еще один комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, который одновременно выявляет несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ). Нейросеть способна распознавать признаки семи патологий, включая рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Теперь при описании лучевых снимков врачи-рентгенологи могут использовать одно из шести комплексных решений. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки. Теперь врачи при анализе таких исследований могут выбирать из пяти доступных нейросетей наиболее удобную и эффективную. Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию. Еще в прошлом году работал всего один комплексный сервис, а сейчас врачам доступно уже шесть программных решений. Это качественно новый уровень предлагаемой помощи врачам от разработчиков искусственного интеллекта», — сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

На медицинском изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, производит необходимые измерения, а также составляет текстовое описание. Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Он реализуется комплексом социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города. В 2023 г. одним из главных направлений стало тестирование и внедрение комплексных решений в работу медиков.

Первый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта стал помогать столичным врачам еще год назад. В среднем в месяц он обрабатывает около 20 тыс. лучевых исследований. На компьютерной томограмме органов грудной клетки он способен распознать признаки 10 заболеваний. Второй сервис внедрили весной 2023 г., третий — летом 2023 г., а четвертый — в сентябре 2023 г.

Пятый сервис начал впервые анализировать КТ-исследования брюшной полости пациентов. Он помогает выявить признаки новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. Всего с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 10,5 млн медицинских снимков.

«В эксперименте появляется все больше комплексных решений, которые способны определить сразу несколько патологий, вместо моносервисов по выявлению только одной патологии. Его организаторы задают вектор для создания и развития интеллектуальных разработок. Так, переход к комплексным решениям был заявлен в конце 2021 г., и сегодня врачам доступно шесть программных продуктов. Предложения от разработчиков становятся все более конкурентноспособными, и врачи, в свою очередь, получают возможность выбора самых удобных для себя сервисов», — сказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Технологии используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечить высокий уровень здравоохранения в столице.

Реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения дает возможность развивать отечественный рынок сервисов искусственного интеллекта в сфере медицины. Он соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.