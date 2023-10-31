Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы

«Крок облачные сервисы» и «Музторг» завершили первый этап проекта по внедрению корпоративной программной платформы для управления данными, аккумулированными из разных источников Pimcore. Заказчику требовалось оперативно развернуть инфраструктуру, построенную на контейнерной среде. Специалисты «Крок облачные сервисы» реализовали проект на базе собственного облака с помощью платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. За счет ее использования развертывание и настройка заняли всего одну неделю.

«Крок облачные сервисы» уже более трех лет предоставляет вычислительные ресурсы «Музторг» и осуществляет администрирование и поддержку ИТ-инфраструктуры сайта компании. На новом этапе сотрудничества стояла задача развернуть аналитическую систему Pimcore для двух подразделений клиента.

«Изначально «Музторг» пользовался услугами «Крок облачные сервисы» для поддержки e-commerce-платформы. Нам было важно обеспечить стабильно высокий уровень доступности с SLA 99,95%. На текущем этапе нам понадобилось построить еще два узла системы для аналитики данных, и мы решили сразу развернуть их в облаке, чтобы иметь возможность масштабироваться. Для нашей компании огромный плюс заключается в отсутствии трудозатрат на администрирование и поддержку этих систем, так как эти функции полностью забирает на себя «Крок облачные сервисы», — отметил директор по управлению данными «Музторг» Денис Польшаков.

«Крок облачные сервисы» предложили заказчику реализовать проект с помощью российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Благодаря ей сроки первого этапа проекта удалось сократить в 3 раза, по сравнению с самостоятельным развертыванием системы. За счет распределения инфраструктуры между тремя дата-центрами была обеспечена максимальная отказоустойчивость системы. В рамках проекта Nova Container Platform была интегрирована с контроллером домена «Музторг», что позволило компании гибко управлять пользователями, правами и доступами. Для безопасности данных использовалось внешнее хранилище секретов, для которого, если бы применялись Kubespray или KaaS, потребовалось бы дополнительное время развертывания, увеличивающее сроки проекта в целом. Также были обеспечены механизмы и процессы масштабирования. В будущем основа в виде инфраструктуры облака «Крок» и отказоустойчивости внутренних механизмов Nova позволит «Музторг» с наименьшими издержками осуществить переход на микросервисную архитектуру.

«Использование платформы Nova помимо сокращения сроков реализации проекта имеет еще одно преимущество – безопасность. Она полностью соответствует международным рекомендациям CIS Benchmark for Kubernetes. Получается, что при миграции на Nova у нас не было необходимости в дополнительной настройке отдельных компонентов, поскольку платформа поставляется как изначально полностью безопасный продукт», — отметил директор бизнес-юнита «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

«Nova Container Platform помогает заказчикам и партнерам реализовывать проекты быстро и безопасно. В связке с облаком «Крок» обеспечивается гибкость в потреблении и оплате ресурсов, а также возможность строить надежные и легко масштабируемые инфраструктуры в нескольких независимых дата-центрах. Такой подход позволяет минимизировать риски на уровне инфраструктуры, слое контейнеризации и безопасности. Теперь специалисты «Музторг» могут сконцентрироваться на основных приоритетах — разработке, развитии и внедрении бизнес-приложений, которые дадут экономический эффект», — сказал лидер продукта Nova Container Platform Orion soft Максим Морарь.