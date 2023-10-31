ФОРС на CNews FORUM 2023

Компания «ФОРС - Центр разработки» (ГК ФОРС) выступит партнером выставки CNews FORUM 2023: «Информационные технологии завтра». На выставке ФОРС представит цифровые платформы для управления городским и дорожным хозяйством, комплексной автоматизации деятельности спортивных организаций, а также решения в сфере здравоохранения и социальной защиты.

Участники форума смогут узнать о возможностях Мультивендорного Центра технической поддержки ФОРС, специалисты которого круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу информационных систем, осуществляют мониторинг и администрирование и помогают в кратчайшие сроки мигрировать на российские и открытые СУБД. Экспертиза и накопленный опыт позволяют решать самые сложные задачи в области разработки и внедрения, интеграции, аудита и технологического консалтинга. Ждем вас на стенде ФОРС! Наш стенд №48.