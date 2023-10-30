vStack и CNS примут участие в CNews FORUM 2023: «Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. российский производитель платформы виртуализации корпоративного уровня vStack и ИТ-интегратор CNS примут участие в 16-м форуме CNews. Мероприятие соберет представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, экспертов и аналитиков в сфере информационных технологий. Участники обсудят перспективы информатизации экономики в ближайшие годы. Форум пройдет при участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

CNews FORUM 2023 — ежегодное мероприятие, которое предоставляет специалистам ИТ-сферы площадку для знакомства с новыми технологиями, обмена знаниями и передовым опытом. Цель мероприятия — обсудить актуальные проблемы рынка информационных технологий и варианты их решений с представителями бизнеса, производителями ИТ-решений и государством.

В ходе мероприятия обе компании продемонстрируют современное решение для виртуализации, способное заменить ушедшую из России зарубежную платформу VMware. Российское решение разработано специалистами с большим опытом работы в сфере облачных технологий. На сегодняшний день vStack уже заработала репутацию простой в управлении, надежной и производительной платформы. vStack входит в реестр российского ПО и является победителем премий РБК Digital Awards и DC Awards 2023.

В свою очередь, компания CNS является одним из экспертов в сфере комплексного обслуживания ИТ-систем и бизнес-инфраструктуры корпоративных клиентов. Компания прошла существенный рост компетенций и сервиса за два года, готова исчерпывающе ответить на вопросы насчет импортозамещения. Помимо полной информации о доступных альтернативах, рассмотрят вопросы безопасности и надежности таких решений. Поделится с вами последними тенденциями и новинками на рынке, чтобы вы могли оставаться впереди конкурентов.

Форум «Информационные технологии завтра» будет включать две части: пленарную сессию с участием экспертов, представителей бизнеса и госсектора, а также заседания с обсуждением перспективных ИТ-решений и инновационных проектов. В рамках мероприятия пройдет голосование за наиболее перспективные технологии с точки зрения участников форума.