CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция
|

Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS

Софтверный портфель OCS Distribution пополнили решения для управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации российской ИТ-компании DIS Group.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group, входят в реестр российского ПО. Партнерам OCS будет доступен широкий выбор продуктов DIS Group, в том числе: «Плюс7 формит — ETL-решение, которое позволяет интегрировать корпоративные данные для автоматического создания, воспроизведения и рассылки персонализированных документов любого формата и сложности, повышая эффективность и скорость работы с данными; линейка «Юниверс дата» — решения для управления, интеграции и трансформации данных и т.д.; «Плюс7 маяк» — система управления знаниями, которая помогает оптимизировать работу контакт-центров, команд поддержки, а также повысить эффективность внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий.

Наличие в портфеле программных продуктов DIS Group позволит дистрибьютору расширить предложение в сфере управления данными и обеспечить партнеров качественными российскими решениями MDM (Master Data Management), ETL (Extract, Transform, Load), DG (Data Governance) и DQ (Data Quality).

«На фоне высокого спроса на российское ПО сотрудничество DIS Group и OCS станет важным шагом для обеих компаний и откроет новые возможности для обмена компетенциями и широкого внедрения качественных отечественных решений. Мы выступаем за комплексный подход в реализации проектов. Наша экспертиза и многолетний опыт OCS позволят обеспечить заказчиков и партнеров надежными продуктами в сфере управления данными», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Продвижением и поддержкой продукции DIS Group займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Специалисты дистрибьютора готовы проводить презентации решений и оказывать технические консультации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Газпрома» отказывается от СУБД Oracle ради российской Postgres Pro

ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем

Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

«Касперский» разработал «нейроморфные» чипы, моделирующие работу человеческого мозга

Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще