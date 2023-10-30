CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствующие требованиям технологического суверенитета

Content AI включила в репозиторий АФТ ContentCapture, универсальную платформу для интеллектуальной обработки информации. Решение востребовано организациями финансовой отрасли. Российские банки, ипотечные, лизинговые и другие компании используют ContentCapture для обработки входящей бумажной документации. Так, с помощью интеллектуальной платформы они могут автоматизировать ввод данных из платежных документов, поручений и требований в банковские информационные системы. Также в репозиторий АФТ вошел ContentReader Server, корпоративное серверное решение для потокового распознавания и преобразования файлов в PDF и другие электронные редактируемые форматы.

Для включения в отраслевой реестр ИТ-решения должны соответствовать нормативным требованиям регуляторов, демонстрировать высокое качество работы в части безотказности, распределенности и других характеристик, а также обладать отраслевой функциональностью для решения различных задач в области автоматизации процессов.

Content AI разрабатывает решения на основе технологий распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО и рекомендованы для импортозамещения.

«Компании финансового сектора традиционно являются наиболее технологически продвинутыми. Они заинтересованы в использовании самого современного софта для автоматизации бизнес-процессов. Решения Content AI, основанные на собственных интеллектуальных технологиях, адаптированы к требованиям российского рынка и могут закрыть весь пул задач по обработке документов для банков и других финансовых организаций», — сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

«Включение в репозиторий АФТ инновационных продуктов Content AI позволит финансовым организациям выбрать высокотехнологические отечественные ИТ-решения для реализации задач цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета. Использование в решениях Content AI технологий искусственного интеллекта для обработки финансовых и иных документов вносит значимый вклад в решение стратегической задачи повышения уровня внедрения искусственного интеллекта в финансовой отрасли», — отметил руководитель управления развития технологий ассоциации «Финтех» Олег Моргун.

Ассоциация развития финансовых технологий (ассоциация «Финтех») создана в 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного финансового рынка. На площадке АФТ ведется экспертная работа по ключевым вопросам в области финансовых технологий и инноваций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Газпрома» отказывается от СУБД Oracle ради российской Postgres Pro

ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем

Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

«Касперский» разработал «нейроморфные» чипы, моделирующие работу человеческого мозга

Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще