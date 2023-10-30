Началась опытная эксплуатация цифровых сервисов для Северного морского пути

Sitronics Group является технологическим партнером компании «Гринатом» по созданию Единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) Северного морского пути (СМП). Компания разработала пять подсистем, опытная эксплуатация которых уже началась.

Реализация платформы предусматривает внедрение различных цифровых сервисов, которые создадут возможность синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. ЕПЦС станет центральным элементом цифровой экосистемы Северного морского пути и необходима для безопасной и круглогодичной эксплуатации СМП.

Система будет собирать данные из множества источников, включая бортовые автоматизированные измерительные комплексы, данные с беспилотников ледовой разведки, космических спутников. На основе получаемых данных будут функционировать цифровые сервисы, а также маркетплейс, в котором пользователи смогут получить интересующие их консолидированные данные. Основным результатом работы системы станет повышение безопасности круглогодичного судоходства в акватории СМП, повышение прогнозируемости и снижение стоимости перевозок, сокращение длительности рейсов, оптимизация ледокольного обеспечения судоходства в акватории СМП в целом.

«Sitronics Group разработала для Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути пять из девяти подсистем. Это цифровые сервисы для управления мореплаванием, морской безопасности, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, мониторинга экологической обстановки. Уже началась их опытная эксплуатация, которая продлится до конца этого года», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Интеграция программных комплексов с остальными функциональными программами осуществляется на единой технологической платформе, созданной «Гринатомом». Эта платформа обеспечит единую работу всех элементов ЕПЦС СМП в защищенной аппаратно-программной среде.

Программное обеспечение ЕПЦС СМП – полностью российская разработка. Его функционирование и поддержка не зависят от решений иностранных компаний, а сам софт полностью отвечает требованиям госкорпорации «Росатом», в том числе в части информационной безопасности.

Sitronics Group ведет разработку сразу в нескольких направлениях, связанных с развитием СМП и цифровой трансформацией российской Арктики. Компания разработала российский сервис для работы автоматической идентификационной системы (АИС). АИС служит для определения местоположения судов, скорости, курса и других данных. На сегодня сервис уже позволяет отслеживать актуальное местоположение судов на СМП и применяется государственными и частными компаниями, которые используют в своей деятельности данные АИС.

Также Sitronics Group создает платформу для предприятий с территориально распределенной филиальной структурой и мультимодальной логистикой. Она дополняет цифровой портфель решений компании для Арктики. Платформа обеспечивает все виды грузовой логистики: воздушной, морской, речной и наземной, в том числе учет контейнеров и тары. Система аккумулирует в едином пространстве все необходимые для доставки грузов, товаров и обмена информацией сервисы. Они включают в себя управление грузовым транспортом и маршрутами, контроль обработки логистических процессов и наблюдение за состоянием груза, ситуационный центр, погодный риск-менеджмент - отслеживание и прогнозы гидрометеорологической и ледовой обстановки.