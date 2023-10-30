«К2тех» разработала автоматизированную систему мониторинга хвостохранилищ «Оазис»

«К2тех» разработала автоматизированную систему мониторинга хвостохранилищ «Оазис».

Система позволяет автоматизировать мониторинг состояния хвостохранилищ, а также значительно повысить скорость реагирования на выявленные дефекты. Решение помогает организовать проактивный подход к обеспечению безопасной эксплуатации хвостохранилищ и защитить окружающую среду.

Хвостохранилища — объекты повышенного риска. Аварийные инциденты оказывают крайне негативное воздействие на экологию и устойчивость производства. Кроме того, обрушения дамб ведут к человеческим жертвам и остановке работ на карьере.

Весной 2023 г. приняты поправки к закону №2395-1 «О недрах», согласно которым будет усилена ответственность недропользователей за ликвидацию нанесенного вреда окружающей среде. Кроме того, горнодобывающие компании обязаны соблюдать Глобальный отраслевой стандарт управления хвостохранилищами ICMM от 2020 г., который значительно поднимает планку для отрасли в части организации надзора на всем жизненном цикле хвостохранилища. Поэтому, в целях избежания последствий аварий и ответственности за их возникновение компании ищут способы усиления контроля за хвостохранилищами, в том числе за счет автоматизации этого процесса и применения цифровых технологий.

Одним из инструментов для оценки состояния дамб стала разработка компании «К2тех» – автоматизированная система мониторинга хвостохранилищ «Оазис».

«Оазис» обеспечивает сведение в единую информационную среду данных, полученных в результате измерений с контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), которая непрерывно снимает информацию о состоянии дамб, отвалов, откосов бортов и других объектов мониторинга. Это дает возможность своевременно реагировать на возникающие риски прорыва дамб и принимать обоснованные управленческие решения для их предотвращения.

Система состоит из модулей, обеспечивающих ее бесперебойное и эффективное функционирование: оперативный мониторинг состояния объектов хвостохранилища, сбор данных о результатах измерений и наблюдений, хранение исторических данных, управление контролируемыми КИА, автоматический контроль результатов измерений и управление бизнес-процессами обеспечения безопасности. Модульная структура позволяет гибко настраивать решение под нужды заказчиков, осуществлять поэтапное внедрение и начать с наиболее востребованного заказчиком набора функциональности.

Алексей Медведев, директор по отраслевым решениям в горнодобывающей промышленности «К2тех», сказал: «За счет оперативного получения информации о потенциально опасных ситуациях и точного планирования горных работ «Оазис» позволяет сократить операционные затраты, повысить эффективность управления, обеспечить непрерывность производственных процессов и негативного влияния на экологию».

Широкое применение таких систем как «Оазис» позволит отрасли сделать большой шаг на пути предотвращения аварий на хвостохранилищах, обеспечить безопасность и эффективность работ добывающих предприятий и сократить операционные расходы на содержание хвостохранилищ.