«Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk

«Ингосстрах» внедрил ITSM-систему для сервисной поддержки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30 тыс. агентов страховой компании на базе российского продукта Naumen Service Desk. Благодаря решению организация переработала каталог внутренних услуг, сделав его более понятным для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Специалисты Naumen и «Ингосстраха» обновили внутренний портал для заказа услуг: изменили структуру и наполнение каталога за счет гибких настроек системы. Обновленный каталог позволяет легче ориентироваться в ассортименте внутренних сервисов, получать более качественное обслуживание и быстро находить необходимую информацию.

На новый внутренний портал «Ингосстраха» было перенесено более 750 услуг. Также в рамках проекта реализовали 12 целевых интеграций с корпоративными системами компании и 60 дашбордов, позволяющих контролировать внутренний сервис ИТ-департамента.

«Naumen Service Desk стал ключевым инструментом для внутреннего сервиса “Ингосстраха”. Период адаптации службы поддержки занял три месяца, по истечению которых мы вышли на целевые показатели соблюдения уровня сервиса. Быстрое внедрение системы позволило полностью переключить ресурсы команды и дало шестикратную экономию на поддержке старой системы», — отметил Николай Боков, руководитель проекта департамента информационных технологий «Ингосстраха».

«Переход на российские независимые решения становится важной составляющей ИТ-стратегий, позволяющей обрести конкурентные преимущества и преодолеть технологические ограничения. Для нас очень значимо, что “Ингосстрах” выбрал Naumen Service Desk в качестве решения для автоматизации своих сервисных процессов. Сотрудники компании получили гибкую и оптимизированную систему, которая помогает им улучшать качество обслуживания и удовлетворять потребности клиентов. Гибкость платформы не только сохранила уровень зрелости выстроенных процессов на достигнутой высоте, но и обеспечила возможность дальнейшего развития системы под бизнес-задачи», — сказал Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen.

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Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингосстрах») — страховая компания, образованная в 1947 г. и предоставляющая страховые услуги физическим и юридическим лицам. Организация работает на международном и внутреннем рынках.

Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.